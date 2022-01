Quando si esce con gli amici spesso ci si ritrova di fronte ad un hamburger accompagnato da una birra.

Una combo perfetta per una cena veloce e informale da provare sia nei locali che a casa. In seguito alle chiusure dovute alla situazione pandemica che si sta vivendo in molti hanno imparato a preparare gli hamburger direttamente a casa.

L’hamburger è il protagonista dello street food a tutte le latitudini e davvero in molti lo amano. Per preparare un hamburger perfetto direttamente a casa sarà sufficiente procurarsi ingredienti di qualità. La carne, le patate e il pane di qualità, infatti, permetteranno di preparare un hamburger favoloso in pochissimi minuti. Oggi si andrà alla scoperta di un hamburger di manzo abbinato a salsa guacamole perfetto per un pranzo o una cena in compagnia. Infatti il segreto per cucinare gli hamburger in casa buoni come se fossimo al ristorante è proprio questa salsa guacamole.

Ingredienti:

800 grammi di carne di manzo;

10 foglie di insalata riccia;

2 avocado

1 cipolla;

1 lime bio;

panini per hamburger, quanto basta;

olio Evo, quanto basta;

prezzemolo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Il segreto per cucinare gli hamburger in casa buoni come al ristorante si nasconde in questa salsa favolosa

Prima di iniziare la preparazione tritare finemente il prezzemolo e aggiungerlo in una ciotola insieme a sale e pepe.

La carne di manzo di ottima qualità, poi, dovrà essere suddivisa a seconda del numero degli hamburger che si andranno a preparare.

In seguito formare della palline che andranno schiacciate per creare gli hamburger insieme al prezzemolo precedentemente tritato. Prendere gli avocado, rimuovere la parte centrale e metterli in un frullatore con il prezzemolo, il lime, un pizzico di sale e pepe.

Il tutto andrà frullato in modo da ottenere un composto omogeneo a cui andrà aggiunta la cipolla tagliata fine.

Prendere una padella antiaderente e fare scaldare gli hamburger cinque minuti per lato con un filo di olio Evo.

Tutto dipenderà dalla tipologia di cottura che si vuole, a seconda che si voglia ben cotto, media cottura o al sangue le tempistiche varieranno.

Prendere i panini che dovranno essere messi a scaldare in forno per qualche minuto prima di essere farciti.

L’ultimo passaggio prevede di farcire i panini utilizzando la carne su cui andrà spalmata la salsa guacamole e le foglie di insalata. Se di stagione si potrebbe anche aggiungere un pomodoro tagliato a fette ma si sconsiglia di farlo in inverno.