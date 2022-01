Anche se questa tradizione è caduta un po’ in disuso sono tante le famiglie che ancora regalano il corredo. Spesso sono le stesse nonne a ricamare a mano lenzuola e asciugamani per le nipoti. Oppure si regalano corredi vecchi di anni che vengono tramandati di generazione in generazione.

In tante avranno ancora in casa soprattutto lenzuola che hanno usato appena sposati. Con il tempo anche il tessuto più di qualità tende a rovinarsi e a sfibrarsi. Purtroppo non basta tenerle con cura e lavarle alla temperatura giusta.

Ecco qualche idea originale per un riciclo creativo delle vecchie lenzuola ricamate o del corredo che non usiamo più

Ma queste lenzuola di una volta tutte ricamate a mano con tanta cura meritano una seconda vita. Sarebbe un peccato buttarle via senza provare a riciclarle o riutilizzarle in altro modo. Abbiamo già visto come realizzare delle sacche bucato o una piccola tenda per i bimbi. Oggi vedremo qualche altra idea per riutilizzarle in modo intelligente.

Trasformarle in tende per il salotto o la cucina

Se non è più possibile utilizzare le lenzuola per il letto allora basta farle diventare tende. Soprattutto se le lenzuola una volta matrimoniali si sono ormai ristrette con i lavaggi. Basterà prendere le misure e tagliare due strisce di tessuto in verticale. Rifinire gli orli e creare la tasca per inserire la tenda nel bastone. Ed ecco questo prezioso ricordo a cui teniamo molto riutilizzato perfettamente.

Se invece le lenzuola sono troppo rovinate per creare due tende allora creiamo un runner. Il runner non è altro che una tovaglia più stretta posizionata per impreziosire un bel tavolo. Un modo furbo per esaltare gli splendidi ricami della nonna o della mamma.

Se il tessuto è davvero poco allora possiamo pensare di conservare solo i ricami. Ritagliamo la parte di tessuto ricamata e rifiniamo bene l’orlo. Dopodiché posizioniamo il ricamo in un quadretto con cornice in legno. Appendiamolo in cucina per un effetto country o anche in perfetto stile shabby.

Come fiocco nascita o vestini per le bambole

Perché non utilizzare le lenzuola come collegamento tra passato e futuro? Un bel fiocco nascita realizzato con ritagli di ricami della nonna è un bel gesto per accogliere una nuova vita. Oppure se ile nostre figlie sono già più grandicelle possiamo riutilizzare le lenzuola per le loro bambole. Basterà utilizzare qualche vestitino come modello e ritagliare la stoffa. Non serve essere sarte esperte, si può cucire anche a mano non per forza con la macchina da cucire.

Insomma, ecco qualche idea originale per un riciclo creativo delle vecchie lenzuola ricamate o del corredo che non usiamo più. Queste sono solo alcune idee utili e pratiche ma libero sfogo alla fantasia. Alla fine se il tessuto è di qualità si può riutilizzare in tantissimi altri modi.

Approfondimento

