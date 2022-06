Nelle case di ognuno di noi ci sono oggetti che una volta esaurito il loro compito tendiamo a buttare tranquillamente nel cestino. È così per la biancheria. Oppure per le scarpe. O ancora per gli utensili da cucina. In realtà questa pratica potrebbe rivelarsi profondamente sbagliata. Perché molti di questi oggetti, anche quelli insospettabili come i contenitori vuoti del deodorante, possono essere riciclati e rivelarsi utilissimi in casa e in giardino. E sembra incredibile ma anche un imbuto potrebbe diventare un nostro straordinario alleato. Quindi ecco come riciclare un vecchio imbuto rovinato con poche semplici mosse e risolvere un sacco di grane quotidiane.

Trasformiamo l’imbuto in un attaccapanni

Abbiamo un arredamento casalingo all’insegna del colore? E allo stesso tempo dobbiamo combattere ogni giorno con familiari che lasciano i vestiti in ogni angolo? Niente paura. Possiamo usare il nostro vecchio imbuto per provare a risolvere il problema. Ci basterà fissarlo con un chiodo alla parete e in pochi secondi avremo un utilissimo e coloratissimo attaccapanni nuovo.

Creiamo un orto sospeso

Se abbiamo a disposizione più di un imbuto possiamo farli diventare un meraviglioso orto sospeso da mostrare orgogliosamente in giardino. Scegliamo una parete e iniziamo a incollarci i nostri imbuti con dei ganci o con dei chiodi. Tappiamo il foro più piccolo e scegliamo le nostre spezie ed erbe aromatiche preferite. A questo punto ci basterà riempire l’imbuto con del terriccio e piantare dentro i semi. Se abbiamo paura che non regga possiamo inserire nell’imbuto un vaso con dentro la piantina.

Ecco come riciclare un vecchio imbuto rovinato e farlo diventare un preziosissimo alleato per risolvere questi problemi in casa e in giardino

Chi è appassionato di cucito sa molto bene che uno degli oggetti che crea più caos in assoluto sono i gomitoli di filo. A maggior ragione se siamo poco ordinati e tendiamo a lanciarli nei cassetti con un capo scoperto. Se vogliamo ridurre la confusione possiamo aiutarci ancora una volta con l’imbuto. Proviamo a fissarlo a una mensola o a un pannello di legno alla parete. Mettiamo il gomitolo all’interno dell’imbuto e facciamo uscire un capo del filo dal foro in basso. Avremo il filo sempre a disposizione e dei cassetti decisamente più ordinati. Un’idea che tutte le sarte ci invidieranno.

L’ultima idea di riciclo creativo per gli imbuti è esplicitamente dedicata a chi ama lo stile di arredamento shabby chic. Se abbiamo un vecchio imbuto in metallo consumato dal tempo evitiamo di buttarlo. Proviamo invece a lavarlo bene e a piazzarlo a testa in giù nel centro della tavola da cucina. Un mazzo di fiori al centro e il gioco è fatto.

