Per molte delle nostre preparazioni in cucina, il lievito di birra si rivela come un ingrediente indispensabile. Non può mancare infatti quando dobbiamo fare la pizza o il pane, per cui siamo portati ad acquistarlo spesso al supermercato. Certo può capitare che il prodotto avanzi, per cui decidiamo di congelarlo per un futuro utilizzo.

Ma siamo sicuri poi di non sbagliare quando lo scongeliamo e riattiviamo per il suo nuovo uso? Ecco come riattivare il lievito di birra congelato senza commettere errori fatali e per poter proseguire nella maniera più corretta a preparare i nostri manicaretti.

Il congelamento del prodotto

Siamo soliti acquistare il lievito di birra in panetti, poiché i negozi ci propongono il prodotto che vogliamo sotto questa forma. Per fare una pizza ne useremo solo uno piccolo per cui, se non vogliamo buttare via il lievito, possiamo congelarlo e usarlo entro 30 giorni. Basta avvolgere il panetto in una pellicola e metterlo nel freezer, all’interno di un contenitore per alimenti con chiusura ermetica. Sappiamo bene, però, che il lievito è un prodotto non proprio semplice da trattare, che si rompe a contatto con l’acqua. Anche riattivare un lievito congelato vuole delle accortezze, ma grazie a un trucco efficace l’operazione diventerà semplice.

Ecco come riattivare il lievito di birra congelato in modo facile e con un trucco efficace per usarlo subito in cucina

Se siamo all’opera in cucina e abbiamo bisogno del lievito di birra che tempo prima avevamo congelato, possiamo riattivarlo in poco tempo e con un trucco che potremmo definire dolce. Per prima cosa dobbiamo prelevare il lievito dal freezer, toglierlo dal contenitore ma lasciare la pellicola con cui lo avevamo avvolto.

Lo lasceremo scongelare, quindi, per riattivarlo, toglieremo la pellicola e metteremo il panetto in una ciotola. Lo taglieremo a pezzetti e aggiungeremo dell’acqua a temperatura ambiente e non troppo fredda. Dovremo quindi aggiungere un cucchiaino di zucchero, mescolare il tutto e lasciare a riposo per alcuni minuti.

Quando noteremo la comparsa di alcune bolle sulla superficie della ciotola, sarà il segnale di un lievito di birra correttamente riattivato, che potremo usare subito per il nostro impasto.

Un consiglio in più, per una migliore riuscita della riattivazione del lievito, è quello di usare del latte tiepido al posto dell’acqua.

