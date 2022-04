Sono tra le più intelligenti e affettuose ma queste razze di cane potrebbero anche soffrire di seri problemi di salute

Quando si parla dell’adozione di un cucciolo, l’opinione si divide. Da un lato, vi è chi non è interessato alla razza e preferisce adottare, anche in canile. Dall’altro lato, vi è chi fa ricerche sulla migliore razza e, solitamente, preferisce acquistare.

Se siamo inclini ad essere della seconda opinione, allora questo articolo potrebbe essere utile. Ogni razza ha delle proprie peculiarità caratteriali che la rendono unica e speciale, ma pochi sanno che vi sono razze più inclini a soffrire di patologie.

Se volessimo evitare dispiaceri e tanti soldi al veterinario, bisogna essere consapevoli della scelta che stiamo facendo. Solitamente, siamo attratti da una razza specifica, grazie alla sua bellezza estetica e alle sue doti caratteriali. Per esempio, cerchiamo quelle più giocherellone e dolci, che non diano disturbo ai vicini. Tra queste vi sono razze tra le più intelligenti e affettuose, tuttavia sono le stesse che potrebbero essere colpite da malattie future da non sottovalutare.

Il Bulldog francese, la razza del momento

Non vi è social in cui non si veda un Bulldog francese. È la razza del momento, nonché quella preferita da tanti vip. Basti pensare a quello di Chiara Ferragni, grazie al quale ha conosciuto il marito Fedez. Non solo lei, ma anche tanti altri influencer hanno un Bulldog francese a casa.

Se volessimo adottare un “primo” cane, allora questa razza è l’ideale. Infatti, è perfetta per vivere in appartamento, poiché è tranquilla e non crea problemi. D’altro canto, però, non tollera gli sbalzi di temperatura, non sopporta né il caldo né il freddo.

Tuttavia, ha un bisogno frequente di uscire a fare diverse passeggiate nell’arco della giornata, poiché tende a mettere su peso, che potrebbe incidere sulla displasia dell’anca. Di questo problema ne soffrono diverse razze. Un’altra problematica da dover affrontare riguarda la respirazione. Entrando nel dettaglio, potrebbe soffrire della sindrome respiratoria brachicefalica, una patologia comune alle razze con muso schiacciato.

Sono tra le più intelligenti e affettuose ma queste razze di cane potrebbero anche soffrire di seri problemi di salute

Questa caratteristica ci porta a collegare questa sindrome ad altre due razze, ossia il Carlino e il Dogue de Bordeaux. Il Carlino è un cane dolcissimo, attaccato al padrone e detesta stare da solo. Questo già è un punto a suo sfavore, semmai lavorassimo tutto il giorno. Inoltre, soffre terribilmente il caldo, proprio a causa del muso schiacciato, che non gli permette di respirare bene. Oltre a queste problematiche, vi è anche la displasia della rotula. Ma quello che, più di tutti, soffre di malattie è il Dogue de Bordeaux. È molto attaccato alla famiglia ed è abbastanza intelligente. Purtroppo, però, si tratta di una delle razze con aspettativa di vita più corta. Oltre ai problemi respiratori di cui sopra, la razza potrebbe soffrire anche di epilessia e problemi cardiaci.

