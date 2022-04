Non pizza e pane, ma questa specialità unica si prepara anche a casa con ingredienti davvero economici

Quando abbiamo poco tempo per la pausa pranzo o vogliamo mangiare qualcosa di sfizioso, scegliamo un trancio di pizza o un panino. Le alternative non sembrano essere tante, eppure c’è qualcosa che pochi conoscono. Non pizza e pane, ma il panuozzo, una specialità campana che presenta la caratteristica di avere un impasto somigliante a quello che viene utilizzato per sfornare le pizze. Il suo aspetto, però, all’occhio è quello di un panino di ampie dimensioni. Il gusto nel complesso è poi qualcosa di davvero incredibile. Un panuozzo napoletano si può preparare anche a casa poiché i suoi ingredienti sono di uso comune, economici, forse già in dispensa. Ecco la lista da seguire:

150 g di farina 00;

300 g di farina di Manitoba;

10 g di lievito di birra;

250 g di acqua;

10 g di malto;

10 g di sale;

200 g di pomodori;

350 g di melanzane;

basilico q.b;

pepe nero q.b;

olio di oliva q.b.

Prepariamo il panuozzo sciogliendo il lievito nell’acqua e impastando le due farine in una ciotola. Versiamo l’acqua nell’impasto di farina, aggiungiamo il malto e il sale. Impastiamo e trasferiamo il composto su un piano infarinato. Lavoriamo una palla liscia e senza grumi, mettiamola dentro una ciotola e copriamo con una pellicola per alimenti. Lasciamo lievitare per 2 ore.

Prepariamo il ripieno lavando e pulendo le melanzane. Affettiamole in strisce, quindi facciamole scaldare in una padella con l’olio e un pizzico di sale. Stufiamole per mezz’ora quindi prendiamo i pomodori, laviamoli, tagliamoli a pezzetti e cuociamoli per 10 minuti in un’altra padella, con l’olio di oliva.

Quando le melanzane sono cotte, uniamole ai pomodori e prolunghiamo la cottura per 5 minuti. Aggiungiamo un pizzico di sale, uno di pepe e un po’ di basilico.

Preleviamo ora la pasta, allunghiamola e dividiamola in quattro pezzi. Adagiamo i quattro filoni su una teglia foderata di carta da forno e inforniamo per un quarto d’ora a 220°. Trascorso il tempo preleviamo i panuozzi, lasciamoli raffreddare per farcirli, e tagliamoli in due con un coltello. Inseriamo dunque il ripieno di pomodori e melanzane e chiudiamo i panuozzi.

Certamente possiamo variare la farcitura a piacere, con pomodoro e mozzarella, con prosciutto e funghi, con rucola e speck.

