La french manicure è la tecnica che permette di conferire alle proprie mani un’eleganza davvero incredibile. Il merito è della particolare cura del bianco delle lunette, che dopo il trattamento assume un candore davvero straordinario. Questo evoca raffinatezza e purezza, oltre che suggerire l’aspetto di un’igiene molto accurata.

Grazie alla french le mani appaiono belle, curatissime, perfette per un evento speciale ma anche per la quotidianità di chi ha molto a cuore il proprio aspetto.

La classica french bianca, chic ma altrettanto naturale, presenta una variante particolarmente brillante. Si tratta della versione glitter, questa più indicata per un evento spumeggiante, come una festa serale o una serata particolarmente frizzante da celebrare. Crearla è facilissimo e non c’è bisogno di andare dall’estetista. Ecco come realizzare una straordinaria french manicure glitter in un tempo breve e con pochi e semplici strumenti.

La variante glitter

Per quanto riguarda la french manicure glitter, l’attenzione si concentra sempre sulle lunette. Il bianco non è soltanto splendente ma diventa brillante, grazie all’applicazione di una particolare polvere di glitter. In questo caso capiremo tutti i passi per realizzare questa manicure in proprio, a casa, con uno smalto glitter trasparente a brillantini argentati. Oltre a questo prodotto, saranno necessari anche uno smalto di colore bianco e delle lunette adesive da unghie.

Ecco come realizzare una straordinaria french manicure glitter in soli 5 minuti e senza andare dall’estetista

Per realizzare la french glitter dobbiamo procedere applicando le lunette adesive sulle nostre unghie, a una distanza dal bordo a piacere. Decideremo questo parametro sulla base dello spessore che preferiamo per la nostra french. Fatto questo, possiamo passare lo smalto bianco sulle punte delle nostre unghie e attenderne l’asciugatura per alcuni minuti. Quando il bianco sarà perfettamente asciutto, potremo rimuovere, con estrema delicatezza, le lunette adesive.

Passiamo quindi lo smalto trasparente su ogni unghia per intero. In soli 5 minuti avremo realizzato una french manicure glitter che apparirà particolarmente accentuata sulla punta delle unghie, grazie alla presenza del bianco sottostante.

Le lunette adesive vanno applicate con un po’ di pressione, in modo da non lasciare aperture. Se al momento della loro rimozione notiamo qualche piccola sbavatura, non dobbiamo preoccuparci. La stesura dello smalto glitter camuffa perfettamente le imprecisioni, grazie alla presenza dei piccoli corpi tondi dei brillantini.

