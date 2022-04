Sentir parlare di pizza ci fa subito venire l’acquolina in bocca, tanto questo cibo è goloso e stuzzicante. Se dobbiamo fare un pasto veloce, un trancio di pizza potrebbe essere la soluzione giusta. Mentre una pizza tonda intera è l’ideale per il sabato sera. Pochi lo sanno, ma queste non sono le uniche forme in cui la pizza può presentarsi sulla nostra tavola.

Esiste infatti una ricetta speciale, giunta sino a noi dagli Stati Uniti, che presenta il piatto che tutti conosciamo sotto un aspetto quanto meno inusuale. Questa pizza dalla forma particolare è la Stromboli, il cui impasto è arrotolato e contiene la farcitura. Il curioso nome deriva da un film e dalla tradizione gastronomica degli emigrati italiani negli USA.

Scopriremo come preparare una Stromboli in maniera rapidissima, grazie all’utilizzo di un impasto già pronto. Ecco gli ingredienti:

1 impasto per pizza già pronto;

200 ml passata di pomodoro;

1 mozzarella;

10 olive nere snocciolate;

2 foglie di basilico;

4 fette di salame piccante;

2 capperi;

2 acciughe sottolio;

origano q.b;

sale q.b;

olio extravergine di oliva q.b.

Questa pizza dalla forma particolare si prepara in modo veloce e il suo gusto è unico

Per realizzare in poco tempo la Stromboli arrotolata, prendiamo l’impasto già pronto e srotoliamolo sul nostro piano di lavoro, mantenendo la presenza della carta da cucina annessa. Versiamo la passata di pomodoro dentro una ciotola, aggiungiamo un filo di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e una manciata di origano. In un piatto a parte, tagliamo con un coltello le olive nere a metà. Scoliamo le acciughe e i capperi e trituriamoli dentro un’altra ciotola. Affettiamo la mozzarella e iniziamo a farcire l’impasto.

Aiutandoci con un cucchiaio, cospargiamo la sfoglia con il pomodoro condito, quindi adagiamoci sopra le fette di salame. Proseguiamo aggiungendo il trito di capperi e acciughe, le olive e i pezzi di mozzarella. Mettiamo ancora le due foglie di basilico e chiudiamo l’impasto formando il rotolo. Saldiamo i bordi inumidendo la pasta con un po’ di acqua e spennelliamo tutta la superficie con dell’olio di oliva.

Mantenendo la carta, mettiamo il rotolo di pizza in una teglia e inforniamo per 60 minuti a 180°. Trascorso il tempo sforniamo e serviamo la Stromboli tagliata a fette. Se qualche fetta avanza, possiamo conservarla in frigo per due giorni.

Lettura consigliata

Ecco come unire una piadina e una pizza e realizzare un piatto unico dal gusto incredibile