Questa prestigiosa catena francese di ristoranti self service assume personale per i suoi punti vendita in Italia

La ricerca di un lavoro interessa molte persone e non sempre è un’impresa facile. Non è semplice, infatti, venire a conoscenza per tempo delle offerte da parte delle imprese. A volte si scoprono troppo tardi, in altri casi queste non compaiono sui motori di ricerca di lavoro online perché risiedono esclusivamente sul sito istituzionale dell’azienda.

Dunque è bene segnalare le opportunità presenti oggi sul mercato. Tra queste parleremo dell’offerta di Flunch. Questa prestigiosa catena francese di ristoranti self service sta attualmente cercando personale per una posizione offerta presso i punti vendita italiani.

I ristoranti Flunch

Flunch è una catena francese che opera nell’ambito della ristorazione veloce ed è presente sul mercato da più di 50 anni. Flunch è sul territorio italiano con 7 punti vendita, disseminati da Nord a Sud. I ristoranti si trovano a Torino, dove risiede la direzione generale italiana, e nella prima cintura comunale, presso Collegno. Sempre al Nord Flunch ha i suoi punti vendita a Rescaldina, in provincia di Milano, e a Genova. Nel Centro Flunch è presente a Roma mentre al Sud vi è la locazione del punto di ristorazione di Casamassima di Bari.

I ristoranti offrono ampi spazi e un servizio di ristoro mirato alla soddisfazione del cliente per ogni pasto della giornata, dalla colazione alla cena, con la proposta di menù e offerte speciali per momenti di pausa e relax. Presso i ristoranti Flunch è possibile anche consumare aperitivi e merende, oltre che organizzare feste di compleanno per bambini.

Attualmente Flunch sta cercando responsabili di ristorazione per i propri ristoranti. La candidatura è valida per ambosessi che abbiano intenzione di crescere lavorando nel mondo della ristorazione self service in merito all’accoglienza al cliente. Flunch offre anche la possibilità di svolgere tirocini curriculari ed extra-curriculari come responsabili e addetti al pluriservizio. Non sono specificati requisiti di età o titoli di studio.

Per candidarsi è necessario fare riferimento al sito ufficiale di Flunch Italia, alla pagina Lavora con noi. L’autocandidatura può essere inviata tramite email, fax, posta tradizionale oppure tramite la compilazione di un form di invio preposto. In questo caso si dovranno indicare i propri dati anagrafici, un indirizzo email personale, si dovrà allegare il proprio curriculum vitae e indicare la presa visione dell’informativa sulla privacy.

