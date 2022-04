Al giorno d’oggi, la lavatrice è uno strumento davvero indispensabile. Se un tempo i panni si lavavano a mano, oggi per fortuna possiamo ricorrere a questo straordinario elettrodomestico. Lavare vestiti, lenzuola e panni in questo modo richiede meno tempo, ma, come accade per ogni elettrodomestico, occorre fare attenzione alla sua manutenzione. Perché funzioni bene e ci restituisca un bucato davvero perfetto ed igienizzato, ogni parte della lavatrice deve essere pulita regolarmente. Oltre al cestello, anche l’oblò e persino il cassetto dei detersivi devono essere puliti, se vogliamo un bucato impeccabile. Ecco perché oggi ci occuperemo proprio della vaschetta della lavatrice. Trattandosi di un ambiente umido e chiuso è soggetto a cattivi odori, calcare e muffa. Proprio come facevano le nonne, utilizzeremo prodotti che abbiamo già in casa e che ci permetteranno di risparmiare.

Ecco come pulire velocemente la vaschetta della lavatrice in modo facile ed economico con questi efficaci rimedi tramandati dalle nonne

Per evitare che si formino depositi di calcare e cattivi odori, dobbiamo pulire regolarmente la vaschetta del detersivo. Se lo sporco è il risultato di depositi di mesi e mesi di lavaggi, consigliamo di estrarre la vaschetta e metterla in ammollo in una bacinella di acqua calda e succo di limone. In alternativa, sarà sufficiente spremere il succo di limone e passarlo con una spugna o con un panno in microfibra dentro e fuori la vaschetta. Oltre al pulito, il limone ci regalerà anche un piacevole e fresco profumo.

Acqua ossigenata

Questo prodotto è molto efficace, soprattutto contro la muffa, anche su pareti e fughe delle piastrelle. In caso di muffa, mettiamo la vaschetta in ammollo in acqua ed acqua ossigenata a 130 volumi. Aggiungiamo una parte di prodotto ogni 4 parti d’acqua. Lasciamo a bagno la vaschetta in questa soluzione per almeno 30 minuti e, usando un paio di guanti ed una spugna, rimuoviamo ogni residuo. Non avremo più muffa né cattivi odori in lavatrice.

Aceto

Versiamo un po’ d’aceto bianco su un panno morbido e puliamo la vaschetta in ogni sua parte. Se troviamo macchie più ostinate, lasciamo agire l’aceto per 20 minuti nella vaschetta e poi provvediamo a pulirla. L’aceto è un ottimo rimedio contro il calcare e riuscirà a rimuovere anche le incrostazioni più persistenti.

Sapone di Marsiglia

Ecco come pulire velocemente la vaschetta della lavatrice usando un prodotto davvero indispensabile e dagli usi sorprendenti: il sapone di Marsiglia. Aggiungiamone 20 grammi in una bacinella d’acqua calda ed immergiamo la vaschetta. Con una spugna, andiamo a rimuovere i residui di detersivo e in un attimo avremo di nuovo una vaschetta perfetta.

Bicarbonato

Per pulire ed igienizzare la vaschetta possiamo agire in 2 modi. Aggiungiamo 3 cucchiai di bicarbonato in una bacinella d’acqua e lasciamo ammorbidire le macchie in ammollo. In alternativa, creiamo una pasta unendo acqua e bicarbonato. Dopo averla passata sulla vaschetta, le macchie spariranno in fretta.

Il consiglio in più

Per arrivare nei punti più difficili della vaschetta, usiamo un bastoncino di cotone oppure uno spazzolino da denti. In questo modo, nessuna macchia o residuo avrà scampo.

