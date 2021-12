Pulire casa ci porta via moltissimo tempo ogni giorno. Farlo, però, è necessario e spesso cerchiamo dei rimedi naturali per avere una casa sempre pulita, profumata e libera da germi e batteri.

Quando possiamo, cerchiamo di evitare di esporre noi stessi e i nostri bambini continuamente ad agenti chimici. Proprio per questo motivo abbiamo spesso suggerito delle soluzioni naturali per pulire la casa.

Come sappiamo, gli elettrodomestici ci aiutano ogni giorno a svolgere dei compiti quotidiani davvero fondamentali. Immaginiamo la nostra vita senza il forno, la lavastoviglie oppure la lavatrice. Probabilmente, non riusciremmo più a farne a meno.

Oggi vogliamo occuparci proprio della lavatrice. Infatti, spiegheremo che per eliminare velocemente calcare e puzza di muffa dalla lavatrice bastano 4 geniali trucchetti a cui nessuno pensa mai.

Cure costanti

Come tutti gli elettrodomestici, anche la lavatrice necessita di cure periodiche. Usandola ogni giorno, dobbiamo tenerla pulita in modo che lo sporco non si accumuli.

Inoltre, dobbiamo anche combattere il calcare e la muffa che possono insinuarsi nelle nostre lavatrici. Abbiamo svelato che in pochi sanno che questo incredibile prodotto che tutti abbiamo nelle nostre case può essere utilizzato per rimuovere la muffa dalla lavatrice.

Spesso non ci pensiamo, ma i prodotti che abbiamo nella dispensa possono pulire le nostre case da cima a fondo. Questo potrebbe portarci a risparmiare moltissimo sulla spesa e, inoltre, non utilizzeremmo sempre dei prodotti chimici.

Per eliminare velocemente calcare e puzza di muffa dalla lavatrice bastano 4 geniali trucchetti a cui nessuno pensa mai

Se vogliamo scongiurare il pericolo della muffa che può annidarsi nella guarnizione, possiamo preparare una soluzione di acqua e aceto.

Facciamo scaldare un po’ d’acqua e mettiamola in una bottiglia dotata di spruzzino insieme ad un bicchiere di aceto. Vaporizziamo la soluzione sulla guarnizione ed asciughiamola usando un panno. Compiere questa azione dopo ogni lavaggio ci permetterà di tenere lontano lo sporco, i cattivi odori e il pericolo di calcare.

Bicarbonato e tea tree oil

Come abbiamo visto, la guarnizione è il luogo in cui si annidano maggiormente sporco, batteri e muffa. Se la puliamo almeno una volta alla settimana, non correremo questi rischi.

Per farlo, possiamo usare più metodi. Oltre a quello visto in precedenza, possiamo creare una pasta di bicarbonato unendo 3 cucchiai di bicarbonato, 2 d’acqua e 10 gocce di tea tree oil.

Passiamola sulla guarnizione della lavatrice non trascurando gli spazi più stretti. Aiutiamoci con una spugna oppure un vecchio spazzolino. Rimuoviamone l’eccesso ed asciughiamo per bene.

Sapone di Marsiglia

Possiamo usare una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia per profumare la lavatrice e tenere lontani calcare e muffa. Vaporizziamola sulla guarnizione e poi asciughiamo per bene per ottenere una guarnizione subito pulita e profumata.

Asciugare ed arieggiare sempre

Può sembrare banale, ma queste 2 azioni sono fondamentali per scongiurare il pericolo di cattivi odori, muffa e batteri.

Se richiudiamo l’oblò della lavatrice appena terminato il lavaggio, potremmo favorire la formazione di ristagni d’acqua. Di conseguenza, questi portano alla comparsa di muffe e calcare.

Al termine di ogni lavaggio, usiamo acqua e succo di limone per pulire l’oblò in modo da scongiurare la comparsa di calcare ed asciughiamo per bene. Asciughiamo anche la guarnizione della lavatrice e lasciamo l’oblò aperto per almeno 30 minuti. Queste azioni ci permetteranno di avere una lavatrice sempre pulita e profumata.