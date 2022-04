Inserito tra i borghi più belli d’Italia questo piccolo paese dalle infinite bellezze è nascosto tra valli e montagna nella pace dei sensi

Questo è il momento perfetto per organizzare qualche gita lontano da casa. Le temperature sono ideali e il sole primaverile ci permette di non morire di freddo. Non c’è neanche eccessivamente caldo, così poter fare una camminata e girare per le strade o per i monumenti non diventa una tortura.

Scegliere tra le tante città che abbiamo in Italia è difficile, ognuna offre un panorama e un’attrattiva diversa e non sempre riusciamo a individuare immediatamente una meta. Ma se stiamo cercando un borgo da scoprire, potremmo rimanere stupiti di questo meraviglioso borgo, che conta poco più di mille abitanti.

Un luogo fuori da tempo

È inserito tra i borghi più belli d’Italia dal 2018 e si trova sull’Appennino tosco-romagnolo. È amministrato dalla città di Firenze, nonostante si trovi sul versante romagnolo, si tratta di Palazzuolo sul Senio.

In questo villaggio, dall’atmosfera medievale, si respira aria di pace, circondata di verde e case affascinanti, sembra che in questo luogo il tempo scorra lentamente, per assaporare ogni momento.

Il fiume Senio lo attraversa, creando uno scenario in perfetta armonia con il resto delle costruzioni. Un tempo fu feudo degli Ubaldini, una famiglia nobile che regnò sul Mugello per diversi secoli.

Dopo la prima metà del 1300, tuttavia, la famiglia dovette cedere tutti i possedimenti alla Repubblica fiorentina, insieme a Firenzuola si costituì la “Romagna toscana”. Molti personaggi degni di nota passarono e soggiornarono in questo luogo incantato, come Papa Giulio II, Niccolò Macchiavelli, Garibaldi, Dino Campana.

Simbolo della conquista fiorentina, il magnifico Palazzo dei Capitani è ricco di stemmi, ha un ingresso sopraelevato, un portico e la Torre dell’Orologio. Oggi accoglie il museo archeologico, la biblioteca comunale e il museo dell’attività contadina e artigiana.

All’interno potremo ammirare ritrovamenti risalenti all’epoca romana, etrusca e medievale, in più sarà interessante scoprire tutta l’evoluzione dell’agricoltura e dell’artigianato locale e la trasformazione del territorio.

Inserito tra i borghi più belli d’Italia questo piccolo paese dalle infinite bellezze è nascosto tra valli e montagna nella pace dei sensi

Nonostante le piccole dimensioni di questo centro, sembra essere molto vivibile. Tutti i percorsi del centro storico sono accuratamente segnalati, per rendere note tutte le informazioni storiche utili. Le piccole vie sono fatte di ciottoli. Il Senio divide il Borgo del Crocifisso da quello dell’Ore, la parte più antica dove si trova la Piazza principale e quindi il Palazzo dei Capitani.

Dall’altra parte troviamo la Pieve di Santo Stefano, la Chiesa del paese, con dei bellissimi dipinti dei Seicento e Settecento.

C’è tanto altro da vedere, come il Santuario della Madonna della Neve, le varie Piazze storiche e il ghetto ebraico. Il borgo trasmette una sensazione di estrema pace, dove rifugiarsi anche per una breve fuga d’amore, un luogo perfetto e ricco di bellezze tutte da scoprire.

