I nostri balconi e giardini finalmente stanno ritornando allo splendore primaverile. Pian piano tutte le piante stanno fiorendo, creando l’atmosfera ideale e colorata che amiamo tanto. È tempo di ultimi ritocchi, eliminiamo le foglie secche e ingiallite e valutiamo quali piante sostituire. Viste le temperature gelide di questo inverno, è assolutamente normale che alcune piante si siano rovinate.

Ma, visto che abbiamo spazio, perché non piantare qualcosa di diverso dai soliti gerani o azalee? Per un effetto più scenico possiamo scegliere una pianta ricadente come l’edera, sempre attuale ed elegante. Ma se amiamo le sfumature allegre dei fiori, ecco la pianta adatta a noi.

Sta per fiorire e inondare balconi e giardini di sfumature di viola questa pianta primaverile bellissima e facile da coltivare

Non tutti la conoscono, ma questa meravigliosa piantina dai fiori piccoli e delicati è davvero bellissima. Crea dei tappeti di fiori tanto fitti che si può piantare anche sui giardini rocciosi. Un po’ come la più famosa matthiola incana, che crea distese di fiori bellissime, ecco l’aubrezia.

Aubretia o aubrezia

L’aubretia prende il nome da Claude Aubriet, illustre naturalista francese. Si tratta di una pianta cespugliosa di tipo strisciante, definita sempreverde. In realtà però potrebbe essere più indicato chiamarla semidecidua. Questo perché perderà solo parte della vegetazione nel periodo invernale, ma poi rifiorirà a primavera ancora più rigogliosa di prima. Esistono diverse varietà di ibridi, create dall’incrocio dell’aubretia deltoidea con l’aubretia columnae.

I fiorellini di questa piantina hanno sfumature che vanno dal rosa più chiaro fino al viola/blu. Se vogliamo creare una nuvola colorata nel nostro giardino, è la pianta ideale. Non ha bisogno di molte cure, cresce rigogliosa un po’ ovunque. Non cresce molto in altezza, ma si propaga per lo più in larghezza e tende ad essere ricadente.

Come prendersene cura

Tra aprile e maggio è il periodo di massima fioritura, ora vedremo infatti spuntare tantissimi fiorellini delicati. Se vogliamo propagarla in altre zone o vasi, basterà prelevare i semi e riutilizzarli. Questo perché si tratta di piante molto fertili che si adattano a tutti gli ambienti. Resiste sia al caldo che al freddo, ma, come sempre, è meglio evitare il pieno sole. Posizioniamola in un punto più ombreggiato, crescerà rigogliosa in ogni caso. Il terreno da utilizzare è quello calcareo e ben drenato, perché teme solo i ristagni d’acqua. Non va innaffiata molto, altrimenti cresceranno più foglie che fiori, meglio poco e regolarmente.

Ricordiamoci piuttosto di procedere alla concimazione. Ogni 20 giorni circa aggiungiamo un po’ di fertilizzante per stimolare la fioritura. Attenzione solo alle lumache, che amano molto questa pianta e potrebbero infestarla. Quindi, sta per fiorire e inondare balconi e giardini con il suo tappeto colorato. Questa pianta va molto bene anche per abbellire le ringhiere di casa e proteggerci da occhi indiscreti. Infatti, anche se separé o siepi sono sempre un’ottima idea, le piante sono molto più scenografiche.

Approfondimento

Invece che reti, canniccio e canne di bamboo, ecco 3 bellissime piante per avere più privacy su balconi e terrazzi