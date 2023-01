Ecco come proteggere i denti dagli zuccheri presenti nei dolci

Ecco quali abitudini dobbiamo adottare per contrastare le carie dovute allo zucchero.

A Natale moltissimi di noi avranno mangiato i dolci tipici del momento. Quindi, ci si sarà sbilanciati un pò più del solito nel consumo di zuccheri. Si sarà fatto il pieno di torroni, panettoni, pandori e chi ne ha più ne metta, perché durante le festività nessuno si tira indietro. Si tratta, infatti, di cibi irresistibili soprattutto quando si è tra amici e parenti e si respira la giusta atmosfera. Essi, però, possono rappresentare un rischio per la salute orale. Ciò in quanto lo zucchero contenuto nei dolci può danneggiare i denti in profondità, soprattutto a fronte di un consumo eccessivo. Tuttavia, è possibile scongiurare determinati pericoli, adottando taluni semplici precauzioni e accorgimenti. Vediamo quali.

Abitudini da adottare per evitare rischi per la salute orale

Prima di giungere nel vivo dell’argomento, occorre distinguere tra i vari tipi di zucchero. C’è, infatti, quello contenuto naturalmente negli alimenti, quali: verdure, cereali e latte. Questi ultimi, oltre allo zucchero naturale, contengono anche vitamine, minerali ed altre sostanze nutritive importanti per l’organismo.

C’è, poi, il saccarosio, che è lo zucchero aggiunto normalmente nei dolci, oltre che in taluni altri alimenti e bevande di origine industriale. Esso, a differenza del primo, va consumato con moderazione perché può essere causa di diverse patologie. Dunque, la prima regola per proteggere i denti dagli zuccheri è ridimensionarne il consumo. Tra le patologie che possono insorgere a causa dello zucchero abbiamo quelle cardiache, il diabete e quelle che riguardano l’apparato orale. Non a caso lo zucchero è la principale causa delle carie. Questo perché i batteri che si trovano in bocca, utilizzano lo zucchero per danneggiare i denti in profondità. Di talchè, si attiva un processo che può essere arrestato solo facendo ricorso al dentista.

Ecco come proteggere i denti dagli zuccheri di cui si è abusato durante le feste

Le principali e semplici regole per proteggere la salute dentale, sono le seguenti: – ridimensionare l’utilizzo degli zuccheri, non solo durante i periodi festivi ma nella dieta giornaliera; – a differenza di quanto alcuni opinano, è meglio consumare i dolci durante i pasti. Questo, infatti, è il momento in cui si produce più saliva e questa aiuta a contrastare l’acidità che si ha in bocca; – lavare frequentemente i denti, in particolare dopo ogni pasto e dopo aver mangiato dolci e altri alimenti zuccherati. Infine, si ricordi che la carie è asintomatica, soprattutto nello stadio iniziale. Quindi, se non si ci interessa ad una corretta igiene orale, effettuando i dovuti controlli, si ci troverà con i denti rovinati. In tal caso, su di essi si potrà intervenire solo arrecando più dolore e in maniera più invasiva.