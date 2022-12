A chi ama il rischio e ha la passione per l’investigazione, questi i due giochi da regalare a Natale

Giochi da tavolo per chi ama il rischio e ha la passione per l’investigazione-proiezionidiborsa.it

I giochi da tavolo più famosi del Mondo, come Risiko e Cluedo, possono rappresentare delle ottime idee regalo per Natale.

A Natale, spesso si ha difficoltà ad individuare i giochi più indicati, soprattutto per i bambini. Ciò sia per la smisurata varietà di prodotti esistenti, sia per la difficoltà di distinguere quelli costruttivi da quelli che non lo sono. I classici giochi da tavolo, conosciuti in tutto il Mondo, sono di certo regali graditi. Alcuni di essi sono diventati un cult tra gli amanti di questo tipo di intrattenimento. Essi, inoltre, presentano il vantaggio di avere un prezzo moderato che si aggira, generalmente, intorno ai 25 e i 40 euro. Quindi, rappresentano un giusto compromesso tra l’esigenza di contenere i costi e la voglia di non peccare nel fare il giusto regalo natalizio.

Ebbene, qui vedremo quali sono i giochi da tavolo per gli appassionati del rischio e dell’investigazione. Il primo di essi è il famosissimo Risiko, che mette alla prova la capacità intuitiva dei giocatori. Si tratta, quindi, di un gioco di strategia, adatto ai bambini a partire dai 10 anni di età in poi. Il numero dei giocatori deve, invece, variare da 3 a 6. Ma, vediamo, in maniera più approfondita qual è la caratteristica del gioco.

Il gioco da tavolo della strategia e quello dell’investigazione

La nuova versione del Risiko, supera il problema della durata, consentendo di terminare il torneo in un’ora. Si tratta della variante “Time Attack”, un’evoluzione moderna del Risiko, adatta a chi ha poco tempo. In più, nella confezione sono contenute le regole ufficiali da torneo, che sono le stesse utilizzate nei Campionati Italiani. Poi, contiene anche la lista di tutti i club esistenti in Italia. Quindi, chi ama il rischio e vuole sviluppare le proprie doti da stratega, sarà ben lieto di ricevere questo regalo. Con esso si può giocare da singoli o in squadre, quindi è davvero entusiasmante e coinvolgente, in compagnia degli amici.

Altro gioco da tavolo che rappresenta una buona idea regalo natalizia è il Cluedo, ideale per gli amanti del giallo. È fatto di suspance e colpi di scena, ottimo per gli aspiranti detective. Lo scopo è quello scoprire l’autore di un omicidio avvenuto in un’antica residenza inglese. Oltre all’identità del colpevole si deve, inoltre, scoprire dove è avvenuto l’omicidio e come.

A chi ama il rischio e ha la passione per l’investigazione, sono questi i giochi da tavolo ideali

Il Cluedo ci cala in un’atmosfera da Agatha Christie, in quanto la scoperta del colpevole avverrà attraverso un’attività di investigazione. Quindi, si procederà interrogando gli altri giocatori e raccogliendo gli indizi. Si tratta, in definitiva, di un gioco ideale per chi ama il sospetto ed è attento ai dettagli. Anche se consigliato ai bambini già a partire dagli 8 anni, è un gioco adatto anche per gli adulti. Il numero dei giocatori può variare da 2 a 6 e la durata dai 15 ai 60 minuti. Ciò, a seconda del tempo che si impiegherà per scoprire il colpevole.