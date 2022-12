A Natale quale dolce scegliere, tra panettoni o pandori, in base alle calorie e come consumarli

A Natale uno dei pasti più acclamati è il dolce. I più tradizionali sono panettone e pandoro, ma vediamo quante calorie contengono e come consumarli.

Uno degli hobby più inseguiti con l’arrivo delle feste è quello di ricercare la maggiore varietà di dolci per la tavola. Alcuni vengono cucinati in casa, altri acquistati in pasticceria. A Natale la tradizione vuole che i dolci più consumati siano panettoni e pandori. A questi si accompagnano una serie di altri pasticci, la cui ricetta varia a seconda della regione di appartenenza. Il dolce, a Natale, rappresenta una vera e propria prova del 9 per ogni famiglia, perché non può mai mancare in nessuna casa. Esso è anche il pasto più offerto agli ospiti. Ma vediamo, dal punto di vista alimentare, in cosa differiscono panettone e pandoro e quali sono i loro ingredienti e il contenuto calorico.

Ingredienti di pandoro e panettone

Il pandoro è il dolce originario di Verona, presente in tutte le case nel periodo di Natale. Gli ingredienti di questo dolce sono: zucchero, farina di frumento, uova di gallina di categoria A. Poi ancora: tuorlo d’uovo, lievito naturale, burro in quantità non inferiore al 20%, aromi di vaniglia o vanillina e sale. Si consideri che si tratta di un dolce molto calorico, perché una fetta di 100 g corrisponde a circa 390 calorie. Inoltre, è ricco di carboidrati e grassi, ma contiene anche proteine.

Tuttavia, le calorie possono variare in base al tipo di pandoro. Nella maggior parte dei casi, le calorie aumentano se si ci allontana dalla ricetta tradizionale. Si pensi al pandoro arricchito con glassa o farcito, che finisce per contenere anche il doppio delle calorie di quello classico. Quindi, per decidere a Natale quale dolce scegliere, va preso in considerazione il contenuto calorico, in quanto durante le feste i pasti ne hanno già in misura elevata. Sia che il pandoro sia artigianale che industriale, le calorie più o meno sono le stesse. Ciò che cambia è la presenza di conservanti, per cui è sicuramente da preferire quello artigianale.

A Natale quale dolce scegliere per evitare di assumere troppe calorie

Passiamo all’altro dolce caratteristico del periodo natalizio, che è il panettone, originario di Milano. La ricetta tradizionale prevede la presenza di farina, latte, zucchero, burro, uova, uvetta e canditi, ossia arance e cedro. Anche per il panettone le calorie sono elevate, trattandosi di circa 330 per 100 g. Inoltre, i nutrienti principali sono carboidrati e grassi e una piccola parte di proteine.

Il discorso fatto per il pandoro sulla produzione artigianale e industriale vale anche per il panettone. Ciò che, in realtà, fa differire la portata delle calorie è la presenza di creme o glasse. Pertanto, meglio evitare questa abitudine, soprattutto in concomitanza con pasti molto calorici. In definitiva, il consiglio è quello di mangiarne fette sottili giusto per gradire, ma senza esagerare. Ciò in quanto né pandoro né panettone, in virtù delle loro componenti, possono essere considerati alimenti salutari. La cosa migliore sarebbe quella di consumarli a colazione o utilizzarli come sostituto dei pasti principali. Questa soluzione è preferibile al loro consumo abbinato a cibi e bevande già abbondantemente calorici.