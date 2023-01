I mocassini sono le scarpe must have dell’inverno 2023, ecco come indossarli se sei donna

I mocassini sono le scarpe must have dell’inverno 2023 - proiezionidiborsa.it

I mocassini sono delle calzature adatte sia a occasioni informali che a quelle più eleganti. Durante quest’anno li vedremo tra le tendenze più seguite e amate. Vediamo dunque come dovresti indossarli e abbinarli se sei donna.

Tra le tendenze moda di questo 2023 si stanno facendo prepotentemente spazio i mocassini.

Sono versatili e confortevoli oltre a poter essere abbinati sia con le gonne che con i pantaloni. Pertanto possono essere proposti in tantissimi modi diversi. Insomma, i mocassini sono le scarpe must have dell’inverno 2023 e non possono mancare nell’armadio di chi vuole essere davvero alla moda.

Con o senza calzini?

C’è chi osa e li abbina ad un paio di calzini a contrasto. I più sobri ne mettono un paio bianchi o in tinta con i pantaloni mentre altri decidono di lasciare la caviglia scoperta.

Impossibile dare una vera e propria risposta a questa domanda. Quel che è certo è che durante questa stagione sarebbe meglio evitare di indossarli tenendo il piede nudo. Se proprio non ami l’idea di indossare i calzini, se sei donna puoi optare per un paio di calze al loro posto.

I mocassini sono le scarpe must have dell’inverno 2023: abbinali con un paio di pantaloni di velluto

Si tratta di un abbinamento spesso consigliato sia alle donne che agli uomini. Non c’è niente di meglio che mettere i mocassini assieme ad un paio di pantaloni di velluto se vuoi fare un figurone ed essere sempre alla moda.

Questi ultimi possono avere un taglio sportivo oppure elegante. Poco importa, siccome i mocassini sono perfetti sia per outfit più casual che per quelli più formali.

Altri indumenti con cui abbinare i mocassini

Altri capi di abbigliamento con cui i mocassini si sposano perfettamente sono un cappotto o una giacca in pelle. Si tratta di un accostamento ideale durante le giornate piovose. Aggiungi un paio di jeans, skinny o anche largo, per avere l’outfit perfetto.

Altrimenti, puoi optare per indossarli assieme ad una gonna lunga, precisamente una longuette a vita bassa di colore nero. Così darai vita ad un outfit che sarà in grado di darti un pizzico di sensualità in più.

Se sei appassionata di moda vintage, prova a indossare tailleur, gonna e un paio di mocassini in pelle.

Andranno bene anche al di sotto di un abito midi, meglio se di colore scuro. Vedrai che non potrai più fare a meno di queste scarpe versatilissime. Se non ne hai ancora un paio, potresti approfittare degli incombenti saldi invernali per comprarli.