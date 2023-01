7 preziosi consigli per far sembrare più grande e accogliente un bagno piccolo - proiezionidiborsa.it

Come far sembrare più grande un ambiente piccolo spendendo poco e senza ristrutturare. Ecco qualche trucco che sembrerà magico per avere il bagno dei propri sogni, grande e accogliente.

Il bagno di casa è uno degli ambienti più vissuti ma spesso non è delle dimensioni che vorremmo. Che bello avere uno spazio ampio e ben curato dove avere tutto in ordine, un piccolo gioiellino. Ma spesso questa stanza della casa risulta essere piccola, stretta e lunga e quindi difficile da valorizzare come vorremmo. Ristrutturarlo può essere costoso, ma si possono sfruttare dei piccoli trucchi spendendo poco, vediamo come fare.

7 preziosi consigli per far sembrare più grande e valorizzare il bagno stretto e lungo

Questa è la situazione in cui la maggior parte delle persone si trova ad affrontare, una stanza stretta e lunga. Un buon modo per allargare otticamente lo spazio è quello di utilizzare colori dei rivestimenti e finiture degli stessi toni. Questo renderà la stanza più luminosa e omogenea, facendola sembrare molto più profonda.

Un altro modo è sicuramente quello di posizionare arredi e sanitari tutti su un’unica parete. Se siamo in fase di ristrutturazione o stiamo realizzando il bagno è possibile intervenire con questo metodo. Ma se non possiamo o vogliamo spostare i sanitari, agiamo sullo specchio del bagno. Scegliamone uno retroilluminato e senza pensile, meglio ancora se tondo. Per quanto riguarda i mobili, preferiamo quelli poco profondi, a tutta altezza e sospesi. Stessa cosa vale per i sanitari, preferiamo quelli a filo che vanno a slanciare ulteriormente l’ambiente.

Sì a vasca e doccia sotto la finestra in fondo al bagno

Posizionare la vasca o la doccia in fondo alla stanza è un ottimo modo per proporzionare bene gli spazi. Sia doccia che vasca diventano così degli elementi di arredo che focalizzano l’attenzione. Otticamente riducono la profondità, creando un punto focale di design che tutti ci invidieranno. Mentre in un bagno già costruito sfruttiamo quella zona posizionandoci un bel mobile. Scegliamo una vetrinetta che dà luminosità o un mobile poco profondo tono su tono che quasi scompare alla vista.

Sostituiamo il box doccia spendendo poco

Senza dover spendere troppo possiamo installare un box doccia totalmente trasparente. In questo modo si mimetizzerà con le pareti chiare, evitando impedimenti visivi. Volendo possiamo anche sostituire il piatto doccia, optando per uno a filo, più elegante e meno ingombrante.

Un ultimo consiglio che vale con qualsiasi tipo di stanza della casa e di qualunque dimensione, via il superfluo. Eliminando il disordine avremo un bagno più ordinato e mantenendo a vista solo l’essenziale il bagno sembrerà più proporzionato.

Ecco 7 preziosi consigli per far sembrare più grande anche il bagno più piccolo e angusto. È incredibile cosa possono fare un po’ di luce, del colore e qualche modifica a basso costo. Possiamo sfruttare trucchi del genere per far cambiare aspetto a tutte le stanze della casa, anche una vecchia cucina.