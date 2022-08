Luglio se n’è appena andato, portandosi dietro probabilmente il record di mese più caldo degli ultimi cinquant’anni. Sicuramente abbiamo patito tutti, al di là dell’età e del sesso, questo caldo afoso che ci ha fatto veramente impazzire. Fortunati coloro che hanno avuto la possibilità di starsene al mare, in montagna o al lago. Magari in posti davvero bellissimi, che meriterebbero una visita, weekend o vacanza che sia. Con tassi di umidità vicini al 100%, hanno risentito del clima anche soprattutto i nostri capelli. Con quella sensazione odiosa di averli sempre unti e appiccicaticci, anche dopo aver fatto doccia e shampoo. Siccome l’estate potrebbe comunque non essere finita, cerchiamo di capire quali sistemi potrebbero esserci utili per calmare il disagio.

Perché i capelli sudano così tanto d’estate

Il processo di eccessiva sudorazione estiva, che in termine tecnico si chiama iperidrosi, sarebbe assolutamente naturale. Fisiologicamente, infatti, il nostro organismo suda per smaltire le tossine, ma soprattutto per cercare di abbassare la temperatura corporea. Ovviamente, la nostra testa, coperta dai capelli è una delle parti più calde in assoluto del nostro corpo nelle afose giornate estive. Non per niente, gli esperti consigliano sempre di bagnarsi continuamente la testa, i polsi, le tempie e le braccia. Così da cercare di abbassare la propria temperatura corporea il più velocemente possibile. Attenzione che più sudiamo e più dovremmo compensare con dall’introduzione di liquidi e sali minerali per evitare la disidratazione.

Ecco come potremmo togliere la puzza dai capelli ed eliminare il sudore

Ovviamente, nel limite del possibile, per evitare che i capelli puzzino, dovremmo cercare di lavarli e profumarli. Problema che riguarda soprattutto le donne, che tengono il capello lungo anche d’estate. Ancora una volta, parlando di rimedi naturali, non possiamo sottrarci dal nominare il bicarbonato di sodio. Elemento, che avrebbe il merito non solo di combattere i cattivi odori, ma anche di contrastare il grasso del nostro cuoio capelluto. Un tempo le nostre nonne, preparavano infatti una lozione fatta semplicemente di tre parti d’acqua e una di bicarbonato. Usandola proprio come un vero e proprio shampoo, con risciacquo finale in acqua fresca o tiepida.

Il consiglio degli sportivi

Ecco come potremmo togliere la puzza dai capelli, andando in prestito anche nel settore sportivo. Quando ci sono delle partite ravvicinate e non è possibile fare la doccia continuamente, possiamo ricorrere al borotalco. Mettendoci a testa in giù e ribaltando i capelli, diamo una bella spolverata di borotalco, massaggiando le radici. Scuotendo poi la testa ed eliminando il borotalco in più, ci ritroveremo con la testa gradevolmente profumata.

