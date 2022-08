Con il caldo che sta facendo in questa estate senza pioggia, molti di noi si ritrovano a combattere con un problema alquanto fastidioso: i piedi sudati. Sia che portiamo i sandali o le sneakers coi calzini, la conseguenza dei piedi sudati è quasi sempre anche il cattivo odore che, a sua volta, ci causa disagio e imbarazzo, soprattutto se siamo in compagnia di altre persone. Fortunatamente, esistono dei rimedi naturali alquanto efficaci per ridurre sudore e cattivo odore.

Le cause

Prima di testare i rimedi naturali esistenti per il problema dei piedi sudati, meglio conoscerne le cause. Innanzitutto, se indossiamo sempre scarpe chiuse, potrebbero essere i calzini troppo spessi a causare una sudorazione eccessiva dei piedi. Anche acquistare scarpe di cattiva qualità non aiuta, a causa dei materiali scadenti che non permettono una corretta traspirazione dei piedi. Altre volte possono essere gli ormoni il problema, specialmente in età fertile. Infine, stress e ansia possono essere a loro volta nemici dei piedi asciutti e profumati. Quali che siano le cause di piedi sudati e cattivo odore, vediamo come poterli mostrare nella bella stagione, senza preoccuparci troppo.

Sono questi i rimedi naturali per piedi sudati e cattivo odore in estate

Il talco è uno dei rimedi più gettonati contro il sudore. Ma la stessa funzione la svolge anche il bicarbonato, che assorbe adeguatamente il sudore e l’odore dei piedi, lasciandoli perfettamente asciutti e scongiurando anche la formazione di funghi e batteri. Basterà spolverizzarne una discreta quantità nelle scarpe. Allo stesso modo, possiamo usare anche l’amido di mais. Mettendo questa polvere nelle scarpe o direttamente sui piedi, scongiureremo sudore e cattivi odori.

Per avere piedi profumati, oltre a questi due rimedi naturali appena visti, possiamo lavare bene i piedi e poi concederci un pediluvio a base di salvia. Basterà preparare una tisana con foglie di salvia e versarla nell’acqua del nostro pediluvio, immergendovi i piedi per un quarto d’ora circa. Grazie al potere deodorante della salvia, il cattivo odore causato dai piedi sudati sarà solo un ricordo. Proviamo questi rimedi anche per dare comfort ai piedini dei nostri bambini. Infine, un ultimo trucco contro i piedi sudati è l’allume di potassio, che non è altro che un deodorante naturale, ottimo anche per le ascelle. Basta inumidirlo con acqua e poi spargerlo sui piedi dopo il lavaggio.

Ultime raccomandazioni per dire addio ai piedi sudati

Oltre a questi rimedi naturali portentosi, dovremmo ricordarci di lavare frequentemente i piedi in estate e di asciugarli bene, altrimenti non facciamo che incentivare la proliferazione batterica. Optiamo, poi, per scarpe di qualità, che siano traspiranti, e calzini in cotone puro. Evitiamo come la peste i materiali sintetici, che non sono amici dei piedi sudati. Possiamo anche valutare l’acquisto di una soletta assorbente, da posizionare sulle nostre scarpe estive o provare con del sughero, per assorbire sudore e cattivi odori. Se l’estate per noi e per chi ci sta vicino è un incubo, sono questi i rimedi naturali per piedi sudati, che dovremmo assolutamente integrare nella nostra beauty routine.

Lettura consigliata

Non solo detergenti viso oleosi o schiumogeni, sono questi i più delicati