Per curare e mantenere la bellezza dei loro capelli lunghi e resistenti i pellerossa avevano scoperto questa erba che sarebbe straordinaria e benefica per la chioma

Chissà quanti dei nostri Lettori soprattutto maschietti, ricorderanno le fantastiche ed epiche sfide fatte in gioventù coi soldatini. Quando averli era quasi un lusso e allora rappresentavano il massimo del divertimento per i bambini dell’epoca. Battaglie imperdibili e inenarrabili tra cowboy e indiani, tra inglesi e tedeschi, tra greci e troiani. Continuavamo all’infinito, fino a quando la mamma non ci chiamava per cena, rischiando di beccarci anche una predica perché non ci staccavamo dal gioco. Ma le battaglie tra cowboy e indiani rappresentavano un vero e proprio spettacolo anche in televisione. Ore e ore a guardare i vecchi film western, parteggiando per i pellerossa o per le giacche azzurre nordiste.

Proprio parlando di indiani d’America, eravamo spesso affascinati da quei lunghi capelli, sempre lucidi e lucenti, nonostante la polvere delle cavalcate. Dietro alla bellezza delle chiome indiane, c’era anche un piccolo segreto, che andiamo a scoprire in questo articolo della nostra Redazione.

Una serie di azioni a catena per prevenire la caduta

Per curare e mantenere la bellezza dei loro capelli gli indiani usavano quindi questa erba efficace, da inserire comunque in un contesto medico controllato. Potrebbe sembrare incredibile la concatenazione di effetti che produrrebbe l’assunzione la Serenoa Repens per i nostri capelli. Questa pianta che avrebbe al suo interno delle sostanze in grado di scatenare una vera e propria difensiva contro la caduta dei capelli. Impossibile e noioso star qui a raccontare i nostri Lettori tutte queste reazioni chimiche, ma l’importante è saperne la conclusione. Come ricorda infatti anche questo studio, alla base del successo della Serenoa Repens ci sarebbe proprio la lotta senza quartiere all’alopecia. Tecnicamente la caduta dei capelli, legata alla salute del testosterone. Erba che farebbe quindi benissimo soprattutto ai capelli maschili, agendo sul testosterone e quindi provocando delle reazioni positive anche alla prostata.

Per curare e mantenere la bellezza dei loro capelli lunghi e resistenti i pellerossa avevano scoperto questa erba che sarebbe straordinaria e benefica per la chioma

Sarebbero davvero tantissimi i benefici che potrebbe trarre il nostro fisico con l’utilizzo di questa pianta di origine americana. Come possiamo però leggere nello studio di cui sopra, la Serenoa sarebbe talmente potente da interagire addirittura con alcuni farmaci. Non parliamo di un integratore semplice, ma di una sostanza molto utile che andrebbe comunque assolutamente prescritta dal medico o dal farmacista. Grazie o a causa della sua potenza potrebbe portarci anche incontro a episodi di vomito e diarrea.

