Non tutti ci pensano ma per snellire e scolpire cosce e glutei bastano 3 minuti davanti allo specchio

Le cosce flaccide che sfregano, durante l’estate, possono essere un problema. Lo sfregamento, infatti, potrebbe portare ad avere arrossamento e bruciore localizzato. Oltre a questo, le cosce flaccide non sono piacevoli da vedere.

È difficile fare la dieta, in estate, per cercare di dimagrire. Tuttavia, potremmo notare dei risultati veri e propri solo integrando l’attività fisica alla dieta. Solo così potremmo quantomeno rassodare sia le cosce che i glutei, alcune delle parti più difficili da trattare, ma non impossibili.

Rivolgiamoci ad un nutrizionista per quanto riguarda il regime alimentare da seguire. Per l’esercizio fisico possiamo recarci in palestra, dove un personal trainer ci seguirà durante il nostro percorso. Tuttavia, vi sono degli esercizi molto efficaci ed efficienti, da fare comodamente a casa, mirati per i nostri obiettivi.

Basti pensare agli squat, che sono fenomenali per cosce e glutei, ma anche al plank, utile anche per raggiungere presto la pancia piatta. Dieta ed esercizi sono la chiave per dimagrire, rassodare e modellare il nostro corpo.

Il twerking

Tuttavia, non tutti ci pensano ma per snellire e scolpire il nostro corpo anche il ballo è molto utile. Abbiamo presente la zumba? Con questo termine si fa riferimento al fitness ballato. Allo stesso modo il twerking, che sta spopolando, ha degli effetti straordinari su cosce e glutei.

Bastano 3 minuti davanti allo specchio di twerking al giorno, seguiti da qualche minuto di zumba o squat come esercizio, e i risultati saranno sbalorditivi. Per chi non lo conoscesse, il twerking è un tipo di ballo che prevede un movimento rapido dei glutei.

Ha effetti sulle cosce, in quanto devono essere piegate e, quindi, si ha uno sforzo da parte delle gambe. Ha effetti sui glutei, in quanto questi devono oscillare in avanti e indietro, oppure a destra e a sinistra. Attraverso l’oscillazione, infatti, cosce e glutei saranno messi sotto sforzo.

Questo tipo di ballo ha spopolato grazie ad Elettra Lamborghini, che lo portò anche al Festival di Sanremo, durante la sua partecipazione. Basta posizionarsi davanti allo specchio, mettere della musica apposita e far oscillare i glutei e le cosce. Se non si conoscono i movimenti, cerchiamo su internet.

Per degli effetti più visibili consigliamo di proseguire con le lezioni di zumba, oppure con gli squat, di cui abbiamo parlato poc’anzi. Infine, anche la posizione della farfalla potrebbe essere ideale per snellire le cosce flaccide.

