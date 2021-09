In molti di noi hanno già finito le vacanze e dopo i mesi estivi di relax si accingono al ritorno alla solita vita routinaria. Alcuni fortunati, però, hanno ancora alcuni giorni di ferie e devono decidere come trascorrerli, oggi noi di Proiezionidiborsa condivideremo un’idea per le vacanze a settembre.

Oggi vogliamo parlare di una città francese che può essere incredibilmente raggiunta in treno senza pagare il biglietto. Infatti, ecco come possiamo raggiungere questa prestigiosa località della Costa Azzurra completamente gratis. Scopriamolo insieme.

Un viaggio tanto unico quanto indimenticabile

In una inerpicata zona a cavallo tra Italia e Francia, quasi 100 anni fa venne costruita una ferrovia davvero incredibile: questa ferrovia passa lungo le pendici di ripide montagne, dentro gallerie scavate nella roccia. Collega le Alpi alla costa mediterranea. Per il percorso unico che questo treno percorre e i paesaggi mozzafiato che incontra è a tutti noto come il Treno delle meraviglie.

In seguito all’alluvione dell’autunno 2020, però, questa zona ha avuto ingenti danni: la strada è stata portata via dal fiume in molti tratti e il tunnel che collega l’Italia alla Francia è andato completamente distrutto. Dopo un’altra tragica alluvione, avvenuta in questa zona di frontiera nell’estate 2021, la Francia ha deciso di agevolare il transito in questa regione. Ha reso, così, gratuiti i trasporti lungo il tratto francese della ferrovia che collega le Alpi al mare.

Ecco come possiamo raggiungere questa prestigiosa località della Costa Azzurra completamente gratis

Se vogliamo usufruire di questa incredibile promozione, non ci resta che raggiungere la città di Tenda, la prima dopo il confine italo-francese. A Tenda possiamo salire sul treno diretto fino a Nizza, dopo esserci muniti di un biglietto completamente gratuito.

Dopo un viaggio di circa due ore immersi in un paesaggio mozzafiato, il treno passa sui ripidi pendii della Val Roya e arriva nella città francese capitale della Provenza. Una volta arrivati a Nizza potremo visitare questa affascinante città di mare in giornata e poi ritornare in Italia col treno del pomeriggio. Oppure potremmo trascorrere qualche giorno in Costa Azzurra, magari visitando splendide città come Cannes, Saint Tropez o Marsiglia.

Per usufruire di questa incredibile promozione dobbiamo, però, sbrigarci: scade il 26 settembre, dopo questa data il treno tornerà a pagamento.

In questo articolo, invece, abbiamo visto che c’è una città nella Francia poco nota ma che nasconde un mare incredibilmente cristallino che dà il meglio di sé proprio in questo periodo dell’anno.