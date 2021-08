Settembre è alle porte e per molti questo mese rappresenta il ritorno ai banchi di scuola e al lavoro. Sempre più persone, però, vanno in ferie a settembre, perché le località turistiche sono meno affollate, il mare è più caldo, il clima meno torrido e i prezzi sono ovunque più convenienti.

Ai nostri fortunati lettori che non hanno ancora fatto le vacanze e che sono alla ricerca di destinazioni perfette diciamo di non disperare. Se vogliamo organizzare un viaggio settembrino perfetto, dovremo leggere questo articolo. Sveleremo una città da scoprire a settembre con mare caraibico, prezzi stracciati e cibo incredibile.

Una località ancora poco nota perfetta a settembre

Settembre è bassa stagione, i prezzi sono bassi ed è possibile acquistare biglietti all’ultimo momento spendendo pochissimo. In questo articolo abbiamo svelato in che modo è possibile volare in Grecia per concederci una vacanza indimenticabile spendendo pochissimo.

Se però vogliamo rimanere vicini all’Italia e raggiungere la nostra destinazione in automobile, non dobbiamo disperare. Oggi, infatti, vogliamo parlare di una località francese situata nella Costa Azzurra che ancora è poco nota agli italiani ma che è incredibilmente bella, perfetta per una vacanza che metta d’accordo tutti.

Stiamo parlando di Hyeres, città francese nel cuore della Provenza, a due passi dall’Italia.

Ecco la città da scoprire a settembre con mare caraibico, prezzi stracciati e cibo incredibile

Hyeres è situata di fronte a una penisola molto sottile in cui c’è un microclima particolarmente mite d’estate e tiepido d’inverno. Si tratta di una tipica città provenzale, ricca di musei e chiese da visitare. In numerosi ristoranti è possibile gustare tutte le pietanze tradizionali della Provenza.

Il mare di Hyeres è incredibile, ogni lato della penisola ha spiagge diverse, adatte ad ogni esigenza. Le spiagge riparate dal vento hanno un mare calmo e cristallino, l’acqua è azzurra che sembra di essere ai Caraibi. Il fondale marino è ricco di fauna, perfetto per gli appassionati di snorkeling.

Il lato della penisola esposto ai venti, invece, è ventoso, con un mare sempre mosso. Perfetto per chi voglia cimentarsi nel kitesurf e nel surf o in altri sport acquatici. Inoltre, si tratta di una destinazione amata dalle famiglie in cui è possibile trovare sistemazioni molto economiche in campeggi comodissimi e completi di tutti i comfort. Se siamo indecisi o vogliamo scoprire nuove mete, ora sappiamo che a due passi dall’Italia c’è questo mare paradisiaco che aspetta solo noi.