Ecco la straordinaria pianta resistente al freddo ideale per decorare giardini e balconi

Questi mesi caldi sono passati molto velocemente e oramai è tempo di ricominciare la nostra routine.

Con l’estate agli sgoccioli e il meteo che sta per cambiare gli spazi verdi richiedono maggiori attenzioni e cure.

Poiché non tutti sanno cosa piantare a settembre per rendere balconi e giardini rigogliosi in vista della primavera è fondamentale partire per tempo.

È bello circondarsi di piante e fiori che ci trasmettano positività e buon umore grazie ai loro colori e profumi anche nei mesi più bui.

È importante però sceglierli anche in base alla loro capacità di resistere ai mesi più freddi senza particolari problemi.

Molti di noi la riconosceranno perché tipica delle decorazioni natalizie.

Stiamo parlando dell’agrifoglio che è una bellissima pianta ornamentale adatta ad ogni occasione.

Possiamo cominciare a metterla a dimora a partire da inizio autunno fino a fine primavera.

Si tratta di una specie particolarmente rustica e resistente, infatti non ha problemi a passare l’inverno all’aria aperta nonostante freddo e gelo.

È un arbusto con foglie al tatto dure e pungenti, dalla forma seghettata e dal colore che spazia dal verde chiaro a tonalità più scure.

È infine caratterizzato da bacche rosse o gialle che lo renderanno davvero meraviglioso ai nostri occhi.

Non è un arbusto particolarmente slanciato. Le sue varie e affascinanti sfumature cromatiche rendono meravigliosa questa pianta decorativa.

L’agrifoglio predilige un’esposizione a pieno sole o a mezz’ombra risultando ideale anche se decidiamo di crescerlo in vaso.

In questo caso dovremo assicurarci che le dimensioni del vaso siano adeguate.

È bene sapere infatti che dovremo rinvasare la pianta ogni tre anni rinnovando parzialmente il terriccio.

Questo dovrà essere di ottima qualità e andrà integrato con argilla espansa per creare uno strato drenante sul fondo del vaso.

È perfetta anche da piantare in giardino ma per le regioni fredde è consigliato interrare i nuovi agrifogli a primavera, prima della ripresa vegetativa.

Nelle zone miti è invece preferibile una messa a dimora autunnale, evitando il trapianto perché l’esito non sempre è garantito.

La potatura non è necessaria, sarà sufficiente spuntarlo per mantenerne la forma originale e l’operazione va effettuata a inizio estate e a fine agosto.

Se la pianta è in terra dovremo annaffiarla bene una volta ogni quindici giorni mentre se in vaso dovremo farlo frequentemente ma con meno acqua.

