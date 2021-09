Il mondo del lavoro è alla ricerca di figure specializzate da inserire nel proprio organico. E per ottenere queste specializzazioni spesso è necessario ricorrere a master universitari e non molto costosi. Non tutti possono permetterseli e avere agevolazioni quindi trovare delle alternative gratuite è fondamentale. Sia per non rimanere tagliati fuori dal mondo del lavoro che rimanere costantemente aggiornati. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa suggerisce 3 siti che forniscono in modo gratuito corsi di ogni genere.

3 siti su cui trovare corsi online 100% gratuiti per arricchire le proprie competenze

Il primo sito da tenere d’occhio è sicuramente Coursera. Uno dei principali fornitori di corsi MOOC attualmente disponibili. Una piattaforma principalmente in inglese che fornisce a titolo gratuito una lista di corsi di ogni genere. Ma è anche possibile trovare corsi in lingua italiana impostando la lingua tra i filtri. Diverse le Università che hanno realizzato corsi disponibili nella programmazione del sito. Come ad esempio La Sapienza di Roma, la Bocconi di Milano o L’Università Federico II di Napoli. È possibile trovare anche altri corsi in lingua inglese ma muniti di sottotitoli in italiano.

Edx

Una piattaforma con corsi su svariati argomenti. Ci sono corsi a livello universitario da più di 160 istituzioni scolastiche da tutto il Mondo. Qui è possibile trovare corsi che rilasciano delle certificazioni riconosciute e richieste da aziende da ogni parte del Pianeta. Basterà fare una ricerca per argomento e controllare che ci siano corsi adatti al nostro ambito lavorativo.

Per finire Google

Con la sua piattaforma Learn With Google offre corsi per chi vuole accrescere la propria attività. Concentrati soprattutto sul mondo digitale si possono trovare corsi di Marketing o storytelling. Si può seguire il corso gratuitamente e in alcuni casi richiedere la certificazione riconosciuta. Il vantaggio dei corsi di Google è che si può ottenere un badge o un attestato da inserire sul curriculum. Ma non solo si potrà riportare direttamente su LinkedIn.

Ecco quindi 3 siti su cui trovare corsi online 100% gratuiti per arricchire le proprie competenze. Allunghiamo il curriculum con i corsi che potrebbero essere utili per la carriera. Cercando a fondo è impossibile non trovare qualcosa che faccia al caso nostro. Una menzione d’onore va fatta per il sito dell’Università di Harvard. Qui è possibile trovare corsi più o meno lunghi gratuiti ma in lingua inglese. Alcuni di questi corsi prevedono anche la presenza online di un docente.

Approfondimento

I corsi online gratuiti di questa università hanno un valore inestimabile