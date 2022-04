Il freddo dell’inverno e la mancanza di cura rendono i nostri piedi secchi e screpolati. Se non li curiamo quotidianamente, in poco tempo rischiamo di trovarci piedi ruvidissimi con uno spesso strato di pelle morta. Sappiamo che il trucco per evitare ciò è una cura continua ed accurata, ma non sempre abbiamo il tempo necessario. Per una pedicure profonda, in effetti, può essere necessaria sino ad un’ora. Basti pensare a quando andiamo dall’estetista e al tempo necessario per un risultato davvero ottimo. Oggi vogliamo vedere un metodo molto rapido ed efficace per ottenere risultati simili in pochi minuti. Ecco come ottenere piedi e talloni morbidissimi pur non avendo tempo.

Il segreto è la temperatura dell’acqua

Una pedicure con i fiocchi prevede una fase in cui ammorbidiamo la pelle, una in cui esfoliamo meccanicamente ed un’ultima in cui idratiamo. Se non abbiamo tempo per seguire queste tre fasi in modo meticoloso non dobbiamo disperare. Possiamo semplicemente mettere i piedi nel bidet o nella doccia e ottenere un risultato veloce con il semplice getto dell’acqua.

Dovremo mettere i piedi sotto l’acqua corrente tiepida per alcuni minuti. Quando saranno ben bagnati potremo alternare un flusso di acqua gelida ad uno di acqua calda. In questo modo, stimoleremo la pelle ad ammorbidirsi e faciliteremo l’esfoliazione. Basteranno cinque minuti di acqua diretta sulla pelle per ottenere un ottimo risultato. Oltre ad ammorbidire la pelle staremo stimolando la circolazione ssnguigna delle gambe. Ora la pelle è ammorbidita ed è pronta per essere esfoliata.

Ecco come ottenere piedi e talloni morbidissimi anche quando non abbiamo tempo per fare la pedicure

A questo punto possiamo sfregare la pelle con una semplice pietra pomice. Questo passaggio sarà molto semplice e veloce perché la pelle verrà via senza sforzo. Dovremo soffermarci sui talloni e la parte interna del piede. Quando sentiremo che i piedi saranno lisci e morbidi possiamo sciacquarli e asciugarli. Ora non ci resta che spalmare una crema idratante grassa e nutriente e indossare delle calze. In questo modo i piedi rimarranno idratati anche a lungo. Per un risultato duraturo, potremo dormire con le calze indossate in modo che la crema non evapori.

Se tutti i giorni non abbiamo tempo per un trattamento più approfondito non dobbiamo disperare, basta seguire questi trucchi e avremo sempre piedi perfetti ed impeccabili.

