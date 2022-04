Negli ultimi due mesi il titolo Pirelli si è comportato come da manuale. Il ribasso (linea continua) di cui parlavamo nel precedente report, infatti, ha centrato con estrema precisione la massima estensione ribassista in area 4,642 euro e da quel punto in poi è iniziata una fase laterale che ha come baricentro proprio questo livello.

Quindi, il raggiungimento della massima estensione ribassista potrebbe far scattare al rialzo le azioni Pirelli il cui obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 5,33 euro. Affinché questo scenario si possa concretizzare sarebbe necessaria una chiusura settimanale superiore a 4,781 euro. Qualora, poi, anche la resistenza in area 5,33 euro venisse superata, allora le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 6,75 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 8,178 euro.

Qualora, invece, il rialzisti non dovessero farcela a prendere il controllo della tendenza in corso, le azioni Pirelli potrebbero lanciarsi al ribasso verso livelli mai toccati in precedenza, 2,2 euro.

La valutazione del titolo Pirelli

Ci sono moltissimi aspetti che sembrerebbero indicare il rialzo come la strada maestra per il titolo in questione.

Con un rapporto prezzo/utili a 10,67 per l’esercizio in corso e 9,01 per l’esercizio 2023, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili;

L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile;

Considerati i flussi di cassa positivi generati dall’attività, il livello di valorizzazione dell’azienda è una risorsa;

Quest’azione rappresenta un grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Il dividendo distribuito, infatti, ha un rendimento del 4% circa e nei prossimi anni è visto al rialzo

Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di utile futuro sono state riviste più volte al rialzo.

Le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano di Pirelli.

Secondo quanto riportato su riviste internazionali, il consenso medio degli analisti su Pirelli è accumulare. Il prezzo obiettivo medio, invece, esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Il raggiungimento della massima estensione ribassista potrebbe far scattare al rialzo le azioni Pirelli: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 14 aprile in area 4,543 euro con un rialzo dello 0,49% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale