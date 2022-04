Con l’arrivo della primavera urge fare il cambio di armadio e passare a un abbigliamento adatto e più leggero. Questo cambio di rotta ci dà modo di sbizzarrirci nel look perché possiamo indossare capi molto più particolari rispetto a quelli invernali. Allo stesso tempo, però, la mezza stagione crea non poche difficoltà nel creare gli outfit. Infatti, bisognerà trovare indumenti che siano a metà strada tra l’inverno e l’estate.

Dunque, per evitare di sentire freddo e caldo, l’ideale sarebbe vestirsi a cipolla, magari indossando una camicia in voga. Spesso però a crearci dubbi è soprattutto la scelta del giusto capospalla da indossare sopra alla camicia e ai vestiti.

Giubbotti di mezza stagione

Giubbotti e giacche primaverili dovranno essere in grado di ripararci dal vento e dalla pioggia, ma senza essere troppo pesanti. La moda ci può guidare in tal senso attraverso le sue proposte di stagione.

Immancabile in ogni mezza stagione il classico trench. Accanto allo stesso però vi sono anche altri capi che si fanno spazio. Uno è il giubbotto in denim o jeans, un altro sempreverde della primavera che quest’anno farà davvero il boom. Il denim d’altronde sta andando davvero tanto in questo periodo. La varietà di modelli di questo giubbotto, poi, lo rendono adatto ai vari look e alla varie età.

Probabilmente queste tipologie di giacche trovano già ampio spazio nel nostro armadio e potremmo sentire la necessità di variare. Andiamo quindi a un ulteriore grande ritorno, quello del chiodo, il giubbotto di pelle nera da bikers. Quest’ultimo talvolta però potrebbe combinarsi poco con alcuni outfit ed essere considerato una scelta troppo punk. Fortunatamente, esiste un’interessante alternativa davvero versatile e che va incontro a tutte le donne.

Da indossare sopra alla camicia e ai vestiti corti al posto di trench e giubbotto denim questa giacca facilmente abbinabile che sta spopolando

Sempre in pelle, ma più elegante e sofisticata del chiodo, una giacca di un colore davvero stupendo, quello cognac. Il color cognac è un marrone particolare e luminoso che si avvicina a quello miele e caramello. È una tonalità che sta conquistando davvero tutti. Si rivela una scelta davvero azzeccata per le giacche di pelle perché è facilissimo da combinare.

La sua sobrietà, infatti, permette di giocare molto con gli outfit al di sotto e di risultare vincente nelle più svariate occasioni. Sta benissimo sopra ai vestitini corti e alle camicie, anche se a fantasia. D’altronde, la moda primaverile ci chiede di azzardare con righe, fiori e quant’altro, motivo per cui il capospalla perfetto sarà monocolore come quello cognac.

La giacca cognac sarà perfetta nella quotidianità perché si sposa alla grande con i jeans ma anche con i pantaloni di altri colori o a righe. Allo stesso tempo, non stonerà neanche in occasioni più importanti, quando indosseremo ad esempio una gonna perfetta per matrimoni ed eventi. Naturalmente, potremo scegliere tra vari modelli di questa giacca che farà breccia nel nostro cuore. Si potrà optare per quelli più corti e casual o per quelli più lunghi ed eleganti.

