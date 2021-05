Come avere dei piedi morbidi e lisci in maniera sorprendente grazie a questo ingrediente davvero formidabile

Molti di noi si stanno accorgendo in questo periodo che la pelle dei nostri piedi è secca e screpolata.

Il freddo invernale è micidiale per i nostri piedi: gli sbalzi di temperatura e il tempo trascorso coperti da calze e scarpe potrebbero renderli molto secchi e screpolati.

Questa parte del corpo va sempre idratata e trattata con molta cura, me ora vediamo cosa fare nel caos in cui il danno sia già stato fatto.

Oggi vediamo in che modo è possibile avere dei piedi morbidi e lisci in maniera sorprendente grazie a questo ingrediente davvero formidabile.

Un ingrediente perfetto per bagni da re

Una soluzione per i nostri piedi secchi e screpolati può essere un trattamento con una sostanza che si trova nei nostri supermercati.

Stiamo parlando dell’amido in scaglie, ricavato dal riso o dal mais. Questo amido si presenta in scaglie di medie dimensioni, lisce e inodori.

Per utilizzare le scaglie d’amido dobbiamo scioglierle in acqua e per farlo dobbiamo seguire questi passaggi.

Innanzitutto dobbiamo individuare un recipiente in cui vorremo fare il nostro pediluvio, una bacinella o dentro alla vasca da bagno. Poi dovremo aprire per pochi secondi l’acqua calda e versare le scaglie di amido. Ora dobbiamo mescolare in modo che l’amido si sciolga.

Quando le scaglie si saranno disciolte possiamo miscelare con l’acqua della temperatura che preferiamo, ricordando che l’acqua fredda è rigenerante e favorisce la circolazione e per questo è consigliabile in questo periodo.

Ora possiamo immergere i piedi e lasciarli a mollo per tutto il tempo che vogliamo. Quando li tireremo fuori rimarremo a bocca aperta, i nostri piedi saranno liscissimi, una cosa da non credere!

Ricordiamo come l’amido svolge un’azione idratante, lenitiva e deodorante e che quindi è del tutto consigliato per chi ha problemi di traspirazione.

Se vogliamo ottenere un risultato davvero incredibile questa è senz’altro una delle soluzioni migliori, provare per credere!

