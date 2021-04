Spesso utilizziamo degli oggetti che poi vanno a finire direttamente nella spazzatura differenziata. Al giorno spendiamo veramente un grosso quantitativo di carta, plastica, vetro e altro che potrebbe invece essere riciclato. Fortunatamente da un po’ si sta diffondendo sempre di più l’idea del riciclo creativo, che ci permette di vedere gli oggetti da un’altra prospettiva. Questo ci permette di riciclare e di riutilizzare degli oggetti che sicuramente butteremo in splendidi nuovi arredi.

In altri articoli abbiamo indicato come il riciclo creativo ci viene in soccorso con le bottiglie di vetro. Abbiamo visto come una semplice bottiglia di vetro può trasformarsi in un utile lampada.

In questo articolo invece indicheremo come è possibile riciclare i flaconi dei detersivi che abbiamo in casa, ci riferiamo ai grossi flaconi di ammorbidente o della candeggina.

Ecco come ottenere dei vasi diversi dal solito per rendere più bello il balcone attraverso il riciclo creativo di questo oggetto.

Vasi alternativi che raffigurano un viso

Riflettendoci bene in casa abbiamo un quantitativo infinito di flaconi che contengono detersivi come ammorbidenti, candeggina e altro che una volta finiti si buttano. Non tutti lo sanno ma è possibile ottenere da questi flaconi dei vasi alternativi che raffigurano un viso.

É proprio cosi, basterà tagliare, con l’aiuto di un taglierino, facendo attenzione a non tagliare la parte bassa del flacone. Una volta fatto questo, laviamo bene il flacone con acqua calda cosi da rimuovere ogni residuo di detersivo. Adesso, iniziamo a colorare il nostro flacone, rivogliamo la parte del tappo verso il basso cosi da iniziare a definire sopracciglia, occhi e bocca. Utilizziamo dei pennarelli indelebili che più ci piacciono così da rendere il nostro flacone un viso con i colori che più amiamo.

Potremmo utilizzare il marrone per rendere le sopracciglia castane, il blu per donargli gli occhi chiari, potremmo anche mettere qualche lentiggine. E per dare un tocco di eleganza possiamo anche colorare le labbra di rosso. Facciamo poi due fori nella parte posteriore del flacone e inseriamo il fil di ferro che ci servirà per appendere il nostro vaso ed abbellire il balcone.

Consigliamo di scegliere una pianta piena di foglie e fiori, che possiamo inserire direttamente con il vaso della pianta all’interno del nostro vaso alternativo. Questi fungeranno da capelli per il vaso alternativo, ultimo tocco per rendere ancora più reale il nostro vaso è quello di annodare un vecchio foulard.

Ecco come ottenere dei vasi diversi dal solito per rendere più bello il balcone attraverso il riciclo creativo di questo oggetto.