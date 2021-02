Sarà capitato a tutti noi di innamorarci di una determinata bottiglia di vetro che conteneva magari il nostro vino o amaro preferito. Pur di non gettarli via, li mettiamo da parte o li lasciamo in casa come pezzi di collezione che si rivelano poi accumulatori di polvere.

Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo indarcare dei metodi creativi per riciclare le nostre amate bottiglie. Ad esempio come creare una lampada con una bottiglia di vetro.

Basta avere un po’ di manualità e ad essa uniamo un po’ di pazienza, di creatività e fantasia.

Con dei semplici passi sarà molto facile realizzare un nuovo oggetto per la nostra casa.

Procedimento

È utile sapere che possiamo scegliere la bottiglia che più ci piace, non c’è una regola che impone l’utilizzo di una o un’altra bottiglia. Basta che essa abbia un certo peso.

Suggeriamo di utilizzare una bottiglia importante per noi così che possa ricordare un evento importante nella nostra vita come il compleanno, l’anniversario o tanto altro.

Iniziamo con il forare la nostra bottiglia con l’utilizzo di un trapano per il vetro. Dovrà avere una punta diamantata di diametro di circa otto centimetri.

Scegliamo la posizione del foro in base alla bottiglia scelta e assicuriamoci di avere un appoggio stabile per la bottiglia.

A questo punto possiamo iniziare a forare delicatamente senza premere troppo. È consigliabile spruzzare dell’acqua sul foro. Questo è necessario per evitare che la bottiglia si scaldi troppo per via dell’attrito.

Agendo delicatamente possiamo essere quasi certi che la nostra bottiglia non si romperà. Evitiamo anche solo di provarci se non abbiamo la giusta manualità.

Una volta creato il foro facciamo passare il filo con l’interruttore. Per i più pigri esistono in commercio quelli già pronti. Adesso non resta che prendere il nostro paralume e fissarlo. Se abbiamo a disposizione un paralume tradizione lo possiamo direttamente fissare tramite una ghiera.

Utilizziamo il tappo di sughero come fissaggio per il portalampade forandolo al centro.

Adesso possiamo collegare il nostro portalampade e la nostra bottiglia preferita adesso è una fantastica lampada.

Ecco come creare una lampada con una bottiglia di vetro, cosi da avere un nuovo elemento d’arredo originale e personale.