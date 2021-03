La plastica ha davvero mille proprietà: è leggera, igienica e soprattutto è economica. Per questi motivi la plastica è diffusa ovunque e viene usata davvero in moltissimi campi. Tuttavia la maggior parte delle volte serve solo da contenitore o da imballaggio per il vero prodotto e per questo finisce subito dritta nella pattumiera. Questo però è un vero e proprio spreco visto che si tratta di un materiale davvero eccezionale. Per questo motivo dopo aver visto queste idee di riciclo non butteremo più i flaconi di detersivo.

Porta oggetti vari

I flaconi di detersivo sono contenitori chiusi e proprio questa forma li rende perfetti per diventare dei porta oggetti. Per esempio tagliando via solo la parte superiore possiamo ottenere un porta spazzolini per il bagno. Sempre tenendo solo la parte inferiore del flacone possiamo creare un comodo porta matite, pennarelli, gessetti, forbici, ecc. Saranno utilissimi se abbiamo dei figli, ma anche per la nostra casa e la scrivania da lavoro. Se vogliamo renderli più carini possiamo decorarli con la tempera, o anche ricoprirli con adesivi, stoffe, pizzi, ecc. Oppure possiamo usare la parte inferiore dei flaconi per mescolare la pittura per pareti con l’acqua. In questo modo riusciremo a farne poca per volta senza sprecarla mai.

Se invece eliminiamo una delle due parti laterali dei flaconi otterremo un porta libri o porta documenti da mettere su mensole e librerie. Non solo tutte le nostre cartelle, i fogli, i documenti e i libri rimarranno ordinati, ma la pulizia delle mensole sarà anche più semplice.

Sempre con la parte inferiore dei flaconi possiamo creare dei comodi porta oggetti di qualsiasi tipo. Dobbiamo creare una scatolina, con due linguette da piegare sotto e altre due da piegare sopra. Pratichiamo un foro in quelle superiori e chiudiamo la scatolina con un nastro o un elastico. Possiamo usare questi contenitore per portare il pranzo o anche come contenitori per regali.

Le possibilità di riciclo per i flaconi di detersivo sono davvero tantissime. Per esempio eliminando solo la parte superiore possiamo creare dei comodi mini cestini per la spazzatura. Appoggiamoli sulla scrivania oppure metterli in auto.

Tagliamo via quasi interamente di uno dei lati del flacone, ma lasciamo qualche centimetro alla base. Qui pratichiamo un ulteriore taglio per creare un incavo. In questo modo otterremo un pratico leggio, comodo per gli spartiti musicali quando si suona, ma anche per studiare e lavorare. Inoltre possiamo anche usarlo per reggere i tablet.

Tagliamo via la parte superiore del flacone e teniamo uno dei quattro lati. Qui pratichiamo un foro. Possiamo usare questo contenitore per appendere le spugne al lavandino. Oppure infiliamo la presa del cellulare nel foro e usiamo il flacone per inserire il cellulare mentre si ricarica.