Le zucchine sono quella verdura che ci piace consumare quando è bella dolce. D’estate le troviamo anche molto succose, che si sciolgono letteralmente in bocca quando le cuociamo a fuoco lento per un po’ di tempo. Possiamo friggerle, bollirle o anche solo passarle su una griglia: quando le zucchine sono buone e dolci sono sempre un’ottima scelta.

Tuttavia, ci può capitare di comprare delle zucchine che poi si rivelano estremamente amare. Certo, sono sempre buone ma non corrispondono all’idea che ci eravamo fatti. Gli esperti sanno che esistono alcuni indizi per farci comprare delle zucchine dolci, anche se nessuno può dirsi davvero un mago. Infatti, ecco come non scegliere le zucchine amare seguendo alcuni semplici consigli, scopriamoli subito.

Innanzitutto cerchiamo di capire perché sono amare

Le cause di quel sapore sono molte, ma si riassumono sempre in questioni legate all’acqua.

Le zucchine possono arrivare da terreni non irrigati a sufficienza o l’acqua conservata al loro interno all’interno è diventata amara perché le abbiamo conservate male. Inoltre, meno sono fresche e più sono amare, dato che si tratta di un alimento che si deperisce abbastanza facilmente. Si consiglia, infatti, di mantenerle in frigorifero al massimo per cinque giorni. Dopo, si rischia davvero che diventino amare.

Bene, ma quando siamo al supermercato o al mercato possiamo già controllare alcune cose che ci portano a scegliere zucchine tendenzialmente più dolci rispetto alle altre.

Ecco come non scegliere le zucchine amare e cosa fare se le compriamo al supermercato per sbaglio

La prima cosa da controllare è lo spessore e la lunghezza. Infatti, più le zucchine sono spesse e lunghe e più sono dolci. Dovrebbero superare i quindici centimetri, un righello da scuola più o meno.

Inoltre, dovremmo sempre cercare di seguire il calendario della stagionalità dei prodotti e quindi preferire un consumo locale di zucchine in primavera e estate.

Ad ogni modo, non solo la lunghezza delle zucchine conta ma anche la loro consistenza. Se sono belle sode allora saranno sicuramente anche dolci.

Per quanto riguarda il colore della buccia, poi, dobbiamo sincerarci che non ha traccia né di macchie né di tagli.

Se, però, abbiamo comprato delle zucchine amare o le abbiamo tenute per troppo tempo in frigo non è tutto perduto. Possiamo tagliarle a fette e disporle in uno scolapasta con del sale grosso, un po’ come facciamo per le melanzane. In questo modo le zucchine perderanno le loro impurità e saranno buone come le altre.

Approfondimento

Bastano pomodori e peperoni per un antipasto fresco, leggero e primaverile ma ricco di gusto e sapori.