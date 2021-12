Quando pensiamo alle polpette, raramente le associamo alle verdure. La nostra tradizione le vuole quasi sempre di carne, accompagnate da quella tipica salsa rossa fatta di pomodoro. Invece, o per l’aumento dei vegetariani anche nel nostro Paese o per sperimentare in cucina, da un po’ di tempo cominciamo a conoscere anche le polpette di verdure. Alcune tra le più gustose sono sicuramente quelle fatte con le melanzane.

Tuttavia, queste polpette possono sembrare poco appetitose, dato che se non abbiamo melanzane di alta qualità, dobbiamo aggiungere molti altri ingredienti. In realtà, ne bastano davvero pochi per trasformarle in un piatto estremamente gustoso. Infatti, se aggiungiamo questo ingrediente le polpette di melanzane saranno davvero irresistibili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti e preparazione

4 melanzane belle grandi;

2 uova;

prezzemolo fresco e tritato;

1 aglio;

Parmigiano Reggiano già grattugiato a cui uniamo il comté;

mollica di pane;

sale e pepe;

olio extra vergine di oliva;

noce moscata, peperoncino, paprica.

Ingredienti per la salsa:

panna acida;

erba cipollina.

In primo luogo ci dobbiamo assolutamente ricordare di cominciare a scaldare il forno. Scegliamo la temperatura di 200 gradi e l’opzione statica. Fatto ciò, possiamo concentrarci sulle melanzane che andiamo a lavare per poi tagliare a dadini.

Mettiamo un filo d’olio in padella e le facciamo saltare per almeno cinque minuti. Passato questo tempo le prendiamo e le andiamo a frullare nel nostro mixer. Se troviamo difficile farle raggiungere lo stato di crema, possiamo aggiungere un po’ d’acqua o d’olio.

Nella padella di prima mettiamo un po’ d’olio e andiamo a far rosolare la cipolla tagliata molto finemente, tre spicchi d’aglio tritato e condito con il sale e il pepe. Aspettiamo una decina di minuti e poi aggiungiamo la crema di melanzane che facciamo andare sul fuoco per almeno altri dieci minuti.

Se aggiungiamo questo ingrediente le polpette di melanzane saranno davvero irresistibili

Nel frattempo, sbattiamo le due uova in una piccola boule in cui aggiungiamo anche, a poco a poco, il Parmigiano grattugiato e il comté. Si tratta di un formaggio francese a pasta dura estremamente gustoso che darà una consistenza unica al piatto.

A questo punto, uniamo le melanzane in padella con le uova sbattute e condite e creiamo le nostre polpette. Meglio farne tante e piccole così da poterle cuocere più velocemente.

Le passiamo poi nel pan grattato per poi infornarle per venti minuti a 200 gradi. Quando le sforniamo, associamoci una salsa fatta di panna e di erba cipollina, che andiamo a mescolare grossolanamente. Il piatto è pronto.

Approfondimento

Ecco perché non riusciamo a cucinare mai bene la carne: svelato l’errore più comune.