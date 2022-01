La festa di Carnevale si avvicina a grandi passi. Dopo esserci lasciati ormai alle spalle il Natale, sono già comparsi, in tutti i negozi, i simboli di uno dei momenti più amati dai bambini. Maschere, trombette, coriandoli, stelle filanti. Per i più golosi, invece, tortelli di ogni tipo, chiacchiere e dolci tipici di questa coloratissima festa. Come abbiamo già visto, ogni regione ha il suo, tutti buonissimi, particolari e graditi al palato. Dalle zeppole alle castagnole, passando per bugie e strufoli.

Non di solo dolce, però, vive il Carnevale. Anche se in prevalenza è un tripudio di zuccheri, ci sono altri piatti che si possono assaggiare in questo periodo. Uno, in particolare, lo proporremo oggi ed è la versione salata di uno dei più tradizionali dolci. Stiamo parlando di una prelibatezza che viene cucinata in moltissime regioni. Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo. Buona parte dell’Italia insomma. Sono le castagnole, delle squisite polpette dolci preparate con ingredienti semplicissimi. Oggi ne vedremo la versione salata, con questi ingredienti:

300 grammi di farina;

250 grammi di ricotta;

100 grammi di parmigiano;

2 uova;

sale;

mezza bustina di lievito per preparazioni salate;

olio di semi di arachide.

Non è uno scherzo, ma con farina, parmigiano, uova e sale ecco la ricetta per un fantastico antipasto di Carnevale

Iniziamo amalgamando insieme le uova e la ricotta, in modo che si crei un composto da subito cremoso. Poi, andremo ad aggiungere il parmigiano e il sale e continueremo a mescolare, preferibilmente con un cucchiaio di legno. Quindi andiamo ad aggiungere, a poco a poco, la farina. Da questo momento, saranno le mani a venirci in aiuto, perché dovremo creare una palla piuttosto morbida e compatta. Il lievito sarà l’ultima cosa da mettere nell’impasto.

Sarà sufficiente far riposare la pasta in frigorifero per una ventina di minuti, prima di andarla a tagliare, creando delle piccole polpette. La forma tipica delle castagnole. In una pentola con bordi alti, andremo a mettere dell’abbondante olio di semi e, quando sarà molto caldo, inizieremo a buttare le nostre piccole palle. La frittura durerà più o meno una decina di minuti. Poi, con una schiumarola, le toglieremo dal fuoco e le lasceremo scolare sulla carta assorbente.

In pochissimo tempo, potremo godere di una vera prelibatezza. Non è uno scherzo, ma con farina, parmigiano e poco altro prepareremo un antipasto ottimo per un pranzo tra amici. Non solo, si può anche gustare e offrire ai bambini per una merenda carnevalesca diversa, sempre all’insegna della bontà.