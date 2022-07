Chi ha un’abitazione di pochi metri quadri o un monolocale, è sempre alla ricerca dei modi migliori per distribuire e organizzare al meglio gli spazi. Arredare una piccola abitazione non è sempre facile. Spesso non sappiamo dove posizionare gli armadi o non abbiamo lo spazio necessario per creare un ripostiglio, una lavanderia o una dispensa.

Ad esempio, potrebbe diventare un problema sistemare le scarpe, ma anche i vestiti del cambio di stagione. In una piccola casa, non c’è posto per il superfluo.

Per vivere bene, quindi è necessario organizzare al millimetro ogni angolo della casa. Anche l’ordine è un fattore molto importante. Infatti gli oggetti lasciati in giro potrebbero creare caos. Il disordine ci impedisce di rilassarci e rigenerarci.

Ecco come nascondere la lavatrice in un bagno piccolo o in casa utilizzando delle soluzioni geniali e a basso prezzo

Ogni stanza, se organizzata per bene, potrebbe diventare anche multifunzionale. Ad esempio, la cucina potrebbe trasformarsi in un salotto e uno studio e il bagno in lavanderia.

Proprio quando è impossibile organizzare una piccola lavanderia dobbiamo necessariamente cercare un posto per posizionare la lavatrice. C’è chi sceglie di tenerla in balcone, chi in cucina e chi in bagno accanto ai sanitari.

Ma per evitare che l’elettrodomestico sia sempre in bella vista e nasconderlo, possiamo adottare delle soluzioni semplici ma molto efficaci.

Se abbiamo posizionato la lavatrice in una piccola nicchia o in un angolo irregolare della casa o del bagno, sarà facilissimo coprirla con una tenda. Una soluzione poco costosa e facile da realizzare. Possiamo sistemare la tenda con l’ausilio di un’asta fissata al muro. Naturalmente è necessario scegliere un tessuto che si intoni perfettamente allo stile della casa.

Se le altezze sono generose, possiamo anche posizionare l’asciugatrice sopra la lavatrice. La tenda è una soluzione molto economica. Ma se il budget ce lo consente, potremmo anche montare una porta a scomparsa per chiudere la nostra mini lavanderia.

Qualche altra soluzione

Chi ha un bagno piccolo e stretto può decidere di posizionare la lavatrice all’interno del mobile, posto sotto al lavabo. Anche in questo caso possiamo evitare che l’elettrodomestico si veda, posizionando una tenda oppure un’anta. Se abbiamo una lavatrice nuova, potremmo anche lasciarla a vista.

Anche se abbiamo una casa di piccole dimensioni, ecco come nascondere la lavatrice grazie a queste soluzioni molto utili.

