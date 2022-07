Chi non si è accorto all’improvviso di avere una tastiera del computer decisamente sporca, e non sapere come fare?

Quest’oggetto elettronico è presente ormai in tutte le case e gli uffici, ed è diventato quasi indispensabile. L’uso continuo, magari anche quando mangiamo o sgranocchiamo qualcosa, fa sì che la tastiera diventi ricettacolo di sporco, non solo sui tasti ma anche nelle insenature.

Pulirla non è semplice come si possa pensare, perché il contatto e lo strofinio con qualche prodotto potrebbe danneggiarla, e togliere lo sporco comporta molta pazienza.

Infatti, la distanza tra un tasto e l’altro è minima, e lo sporco si insinua anche sul fondo della tastiera.

Per questo motivo prima di procedere alla pulizia vera e propria conviene capovolgere la tastiera, e con qualche leggero colpetto far uscire depositi di polvere e briciole. Per mantenere la tastiera pulita più a lungo, consigliamo di utilizzarla sempre con le mani pulite, ed evitare di mangiarci sopra. Pulirla spesso e regolarmente è una buona abitudine!

Non solo con alcool e gel detergente per avere una tastiera del pc pulita come nuova basta utilizzare in questo modo il bicarbonato

In questo articolo consigliamo un metodo molto efficace e economico per pulire la tastiera del pc.

Oltre all’utilizzo, come fanno molti, dello straccio imbevuto di alcool oppure al gel detergente in vendita su internet, suggeriamo l’uso del bicarbonato di sodio, con l’aggiunta di altri ingredienti.

Non solo con alcool e gel detergente per ooluire in modo effucare la tastiera del pc! Infatti, intervenire è molto semplice, basta prendere una ciotola e versare all’interno del bicarbonato di sodio, la colla vinavil e dell’amido liquido. “Lavorare” la soluzione fino ad ottenere un composto liscio e morbido, che possa essere lavorato con le mani.

Se notiamo che il composto è troppo liquido, basta aggiungere un po’ di bicarbonato.

Se al contrario è troppo duro, basta aggiungere un po’ di colla.

Lasciare riposare la soluzione ottenuta per circa una decina di minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, prendere il composto e lavorarlo in modo da ottenere delle strisce di circa quattro o cinque centimetri di dimensioni. Inserirle tra un tasto e l’altro facendole aderire leggermente.

Attendere qualche minuto e poi staccarle. Noteremo tutto lo sporco e la polvere aderire alle strisce. Procedere in questo modo su tutta la tastiera.

