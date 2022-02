Quando si tratta di cucina italiana a molti vengono in mente i primi piatti tra lasagne, gnocchi e condimenti vari.

In alcuni momenti della vita, tuttavia, è importante imparare a disintossicare l’organismo lasciando da parte i cibi molto calorici.

Per un pranzo leggero o una cena veloce la protagonista perfetta potrebbe essere proprio l’insalata.

L’insalata, condita in diversi modi, infatti può diventare una vera prelibatezza capace di soddisfare tutti i palati.

Un piatto unico o un contorno, veloce e leggero semplice da preparare in soli dieci minuti. In alcuni casi si potrà abbinare anche al frutto re dell’autunno, il caco. Oggi, invece si vedrà la ricetta dell’insalata preparata con carote, rucola, cavolo rosso, mele e noci. Ecco, quindi, come mangiare le carote crude in inverno insieme al cavolo rosso, alla rucola e alle mele.

Il cavolo rosso è un ortaggio parente stretto della verza, si riconosce per il suo caratteristico colore rosso. Pur meno diffuso e consumato rispetto alla verza, ai cavolfiori o ai broccoli è, però, ricco di calcio, potassio, fosforo e vitamine. Il cavolo rosso è povero di calorie, ne contiene solamente 31 per 100 grammi. Un’insalata buona e salutare da provare in inverno per restare leggeri con gusto.

Ingredienti:

500 grammi di cavolo rosso;

150 grammi di carote;

100 grammi di rucola;

1 mela;

5 noci;

olio Evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Ecco come mangiare le carote crude in inverno insieme a un ortaggio di stagione diverso dalla verza

Prima di iniziare la preparazione si dovranno lavare gli ortaggi con l’acqua corrente o con prodotti appositi per eliminare i residui di terra.

Le carote andranno pelate e tagliate a strisce sottili, la stessa procedura per il cavolo rosso.

Per facilitare le operazioni, tuttavia, si potrà procedere all’acquisto di cavoli e carote già tagliati a strisce. In seguito prendere una ciotola capiente e unire la rucola, le carote e il cavolo rosso. Il tutto dovrà essere mescolato per bene prima di unire la mela tagliata a pezzettini e le noci.

Queste ultime potranno essere utilizzate intere, spezzate in due o tritate in modo grossolano.

Per condire il tutto aggiungere dell’olio extravergine di oliva a piacimento, del sale e una spolverata di pepe.

Prima di preparare questa insalata, tuttavia, accertarsi di non essere intolleranti o allergici alle noci. Infatti una allergia potrebbe trasformare questo piatto in qualcosa di nocivo per il malcapitato. In caso di dubbi si potrà omettere l’utilizzo delle noci o di ogni altro alimenti a cui si potrebbe essere allergici.