Appena la temperatura cala sentiamo il bisogno di coprirci e di mangiare qualcosa di caldo. Già dall’autunno cambiamo alimentazione e spesso portiamo in tavola portate elaborate e gustose. Tra le tante abbiamo le classiche zuppe. Possiamo usare vari tipi di ingredienti, soprattutto verdure e legumi per prepararle. In questo modo ci riscalderemo e assimileremo sali minerali e fibre, utili per il nostro benessere.

Ecco gli ingredienti di una sostanziosa zuppa autunnale per 3 o 4 persone:

200 g di orzo perlato;

100 g di speck in un’unica fetta;

300 g di funghi;

200 g di fagioli bianchi precotti;

una carota;

una cipolla piccola;

una patata;

un litro circa di brodo vegetale;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Come cucinare quella d’orzo

Laviamo l’orzo perlato e versiamolo in un contenitore con dell’acqua tiepida. Lasciamolo in ammollo per almeno un’ora e nel mentre dedichiamoci ad altro.

In una pentola versiamo l’acqua per il brodo. Si può preparare con sedano, carote e cipolla oppure con un dado vegetale.

Nel frattempo, puliamo una piccola cipolla e tritiamola. Raschiamo la carota e affettiamola. In una casseruola versiamo quindi un po’ di olio extravergine d’oliva. Appena è caldo versiamo la cipolla e la carota.

Tagliamo i funghi freschi o usiamo quelli surgelati e aggiungiamoli dopo 10 minuti insieme allo speck fatto a cubetti. Versiamo ora un po’ di brodo caldo nella casseruola e mescoliamo.

Scoliamo l’orzo, sbucciamo e tagliamo a pezzetti la patata e aggiungiamoli agli altri ingredienti. Versiamo un altro po’ di brodo e facciamo cuocere almeno mezz’ora. Scoliamo poi i fagioli e uniamoli continuando la cottura per altri 10 minuti, aggiungendo il brodo al bisogno. Trascorso il tempo, insaporiamo la zuppa con un pizzico di sale e di pepe.

Segreti per addensare una zuppa quando è troppo liquida e una ricetta autunnale

Una buona zuppa di legumi o cipolle con altri ingredienti a volte può risultare troppo liquida. È importante dosare bene l’acqua o il brodo di cottura e aggiungerli caldi.

Nel caso la nostra zuppa ci sembri troppo liquida, per farla addensare si può ricorrere a qualche trucchetto della nonna. Basterebbe preparare ad esempio il roux. Per ogni porzione della zuppa mescoliamo mezzo cucchiaio di burro fuso con mezzo cucchiaio di farina. Ora versiamo la crema ottenuta nella pentola dove stanno cuocendo gli ingredienti e giriamo. Dopo una decina di minuti la zuppa dovrebbe risultare meno liquida.

Un altro dei segreti per addensare una zuppa è quello di aggiungere un cucchiaio di fecola di patate oppure, quasi a fine cottura, un po’ di panna. In questo modo porteremo in tavola una delle tante pietanze preferite quando fa freddo, facendo pure una bella figura.

