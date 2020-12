Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Anche in questo strano periodo, in cui si è quasi tutti in casa, può accadere di non avere tempo o voglia di prepararsi un pranzo articolato. Le insalate possono correrci in soccorso in queste occasioni. Perfette per la linea ma anche gustose e con un alto potere saziante.

Inoltre, potrebbe essere anche un’ottima idea da alternare, nel periodo natalizio, a pranzi e cene abbondanti. La ricetta proposta oggi è quella di un’insalata diversa dal solito, decisamente alternativa che vede come protagonisti i cachi mela.

Si tratta, comunque, di un’insalata davvero veloce da preparare, perfetta per fare il pieno di vitamine e antiossidanti. Elementi fonte di benessere abbondantemente presenti nei cachi e nel melograno.

Pochi e gustosi ingredienti per un’insalata diversa e gustosa perfetta per un pranzo veloce.

Gli ingredienti

Di seguito ecco la lista degli ingredienti occorrenti per cinque porzioni:

a) 150 grammi di radicchio;

b) 100 grammi di soncino;

c) due cachi mela;

d) un melograno;

e) due mozzarelle;

f) olio evo, quanto basta;

g) sale, quanto basta;

h) pepe, quanto basta.

La preparazione

Per realizzare questa insalata diversa e gustosa perfetta per un pranzo veloce sarà importante scegliere la varietà di cachi denominata caco mela. Si tratta di una tipologia differente dal solito caco presente in tavola. Si tratta, invece, di un caco che ha la consistenza simile a quella di una mela e la polpa croccante.

Per prima cosa bisognerà lavare accuratamente l’insalata, sia il radicchio che il soncino. Dopo averli lavati andranno spezzettati in una ciotola a cui bisognerà aggiungere i semi del melograno. Per pulire e sgranare il melograno si consiglia di battere con un cucchiaio sulla superficie esterna per facilitare l’uscita dei semi.

I cachi andranno poi lavati e sbucciati. Dopo questa operazione bisognerà tagliarli in fette sottili ma non troppo. Dopo aver aggiunto all’insalata la mozzarella si dovranno aggiungere i cachi e il melograno che andranno posizionati sopra all’insalata.

Come ultima operazione bisognerà condire il tutto con olio evo, sale e pepe.

Abbiamo visto, dunque, i pochi e gustosi ingredienti per preparare un’insalata diversa e gustosa, perfetta per un pranzo veloce.

Per ulteriori consigli sul come capire le differenze tra caco e caco mela si consiglia la lettura di questo articolo.