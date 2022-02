Quando facciamo una scampagnata oppure pratichiamo sport all’aperto può capitare di imbrattare le scarpe da tennis. Sia che decidiamo di lavarle a mano o in lavatrice, l’utilizzo della candeggina è una soluzione che sarebbe meglio evitare. Anche se le scarpe in questione sono bianche. Esistono infatti i famosi rimedi della nonna che ci vengono in aiuto.

Se laviamo a mano o in lavatrice le scarpe da tennis con rimedi naturali possiamo evitare l’utilizzo di prodotti chimici.

Un problema giallo e uno verde

Per le macchie gialle oppure per quelle di erba per esempio possiamo ottenere un prodotto efficace mischiando un misurino di albume d’uovo e uno di glicerina.

Per intervenire sulla macchia, il batuffolo di cotone è lo strumento più delicato. Inumidiamolo con il preparato e tamponiamo senza sfregare. Dopo qualche minuto procediamo al lavaggio in lavatrice.

Un rimedio alternativo è il sapone liquido di Marsiglia che però potrebbe contenere soda caustica. Possiamo sciogliere un panetto di sapone solido in un pentolino e unirlo ad acqua distillata e olio vegetale come quello di mandorle.

Si può ripulire lo sporco strofinando dopo qualche minuto e lavando in lavatrice o a mano ma con acqua fredda.

L’acqua con cui cerchiamo di eliminare le macchie deve essere sempre fredda perché quella calda invece di pulire fa penetrare lo sporco nei tessuti.

Preoccupiamoci di leggere le etichette delle scarpe per capire se il procedimento che vogliamo utilizzare è compatibile con il tessuto.

Laviamo a mano o in lavatrice le scarpe da tennis ingiallite che puzzano eliminando anche queste altre macchie ma senza la candeggina

I rimedi efficaci per intervenire sugli aloni puzzolenti che umido e pioggia possono avere provocato sulle nostre scarpe da tennis, sono diversi.

Per esempio possiamo utilizzare il latte detergente da applicare sull’alone con un dischetto struccante.

Facciamo la prova in una parte non visibile della scarpa perché se la quantità è sbagliata la parte in cui è presente l’alone potrebbe scurirsi. Questo può succedere se la scarpa è chiara così come potrebbe invece schiarirsi troppo se la scarpa è scura.

Se utilizziamo il borotalco o la farina di mais dobbiamo lasciare che i prodotti assorbano la macchia durante la notte prima di risciacquare. Per applicare il borotalco o la farina possiamo impiegare un panno asciutto.

Quando la scarpa è ingiallita per via del fango, l’intervento più efficace è quello immediato in modo che la sporcizia non si secchi e venga via più facilmente.

In questo caso la spugnetta per le superfici del bagno o della cucina con un po’ di acqua tiepida dovrebbe risolvere la situazione.

Se l’incrostazione si è indurita invece dobbiamo inserire del giornale dentro la scarpa e immergere la suola in una bacinella di acqua tiepida. Con uno spazzolino vecchio ripuliamo suola e tela utilizzando dentifricio o sapone neutro in quantità molto ridotta.

Il lavaggio in lavatrice dovrebbe completare l’opera di pulizia positivamente.