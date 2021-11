iOS o Android, Windows o Mac. È questo il dubbio amletico che colpisce moltissimi di noi quando è il momento di cambiare smartphone o computer. Meglio i sistemi operativi Apple o quelli di Microsoft e Google? Chi ama questi ultimi sostiene che siano più flessibili, economici e personalizzabili. Chi preferisce il marchio della Mela, ne esalta la comodità e le straordinarie prestazioni. Il dibattito sarà aperto per sempre, ma da qualche tempo gli appassionati di Apple hanno una freccia in più nel loro arco. Ovvero le nuove applicazioni per liberare velocemente la memoria del computer. Quindi ecco come liberare la memoria del Mac con poche semplici mosse e uno strumento che non tutti conoscono. Trovarlo è facilissimo. E molto probabilmente se impariamo a usarlo, allungheremo la vita del nostro amato pc.

Ecco come liberare la memoria del Mac con poche semplici mosse e uno strumento che non tutti conoscono

Nei vari store e nei siti web più o meno affidabili troviamo ogni giorno offerte di app per liberare la memoria del Mac. Evitiamole il più possibile. Molto probabilmente rallenteranno ancora di più il computer. Proviamo, invece, a cliccare sull’icona della mela in alto a sinistra del desktop. Qui si aprirà la finestra “informazioni su questo Mac”, che ci presenterà tutte le caratteristiche del dispositivo.

Proviamo a cliccare su “Archiviazione”. Comparirà una schermata con l’icona del nostro disco rigido, lo spazio occupato e quello libero. Clicchiamo su “Gestisci” e prepariamoci a fare pulizia in memoria.

Gli strumenti per ripulire il disco del Mac

Dal menu “Gestisci” potremo decidere di caricare i nostri file su iCloud. Se scegliamo questa strada, trasferiremo sulla “nuvola” i file, le foto e i vari messaggi. Sul disco rimarranno soltanto i file più recenti e le foto a qualità inferiore. Sul Cloud potremo stivare fino a 5 Gb di documenti.

La seconda opzione è “ottimizza spazio”. Cliccandola diremo al Mac di fare pulizia dei contenuti multimediali già visti. Con “svuota automaticamente il cestino”, invece, toglieremo di mezzo i documenti che sostano lì da più di un mese.

Cliccando su “fai ordine”, infine, avremo la possibilità di eliminare manualmente i file che non ci servono più.

Altri consigli per liberare la memoria del Mac

Esistono anche altri semplici trucchetti per liberare velocemente la memoria del computer. Il primo è quello di cancellare i backup di iTunes, che di solito occupano moltissimo spazio. Entriamo su iTunes, clicchiamo su “preferenze” e poi su “dispositivi”. Da qui potremo eliminare i salvataggi più vecchi.

L’ultimo metodo per pulire il Mac è quello di svuotare la cartella download. In pochi la controllano, ma è il posto in cui si annidano spesso file inutili e di grandi dimensioni. Clicchiamoci sopra e spostiamo quello che non serve nel cestino.

