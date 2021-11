Quando la fine dell’anno si avvicina, è normale fare bilanci, economici e non. E fa sorridere che proprio con la fine dell’anno coincidano molte scadenze di bonus e incentivi, che possono risanare tale bilancio.

Negli ultimi giorni si parla tanto di nuovo incentivo natalizio. La sua esistenza è reale, ma molte delle informazioni circolate in merito non lo sono o comunque non del tutto. Chi parla di un incentivo agli acquisti natalizi, accessibile a tutti, è sulla cattiva strada. La realtà, però, è che il Governo, in seguito alla crisi pandemica, ha stanziato dei fondi speciali, che verranno distribuiti per tutto dicembre. Vediamo chi sono i possibili beneficiari e come fare richiesta.

In arrivo a dicembre un bonus speciale fino a 1.400 euro per questi soggetti richiedenti

Si è sparsa a macchia d’olio la voce di presunti bonus natalizi, che il governo distribuirebbe come incentivo agli acquisti. La realtà, però, è un’altra. Lo stanziamento di fondi statali è reale, ma questi fondi sono destinati alle cosiddette famiglie in difficoltà. Vero, dunque, che è in arrivo a dicembre un bonus speciale fino a 1.400 euro per questi soggetti richiedenti, previa dimostrazione della loro situazione economica.

Questo bonus spesa vuole essere un aiuto concreto per acquisti di prima necessità. L’iniziativa rientra nel Decreto Ristori, approvato secondo Decreto Legge n.73 del 25 maggio 2021.

Il Governo ha riservato ben 500 milioni di euro destinati a quelle realtà familiari fortemente provate dalla pandemia. La somma stanziata è stata poi distribuita ai comuni italiani, che ora la ridistribuiranno ai cittadini richiedenti con le giuste caratteristiche. Le domande, dunque, potranno pervenire telematicamente al comune di residenza. Vediamo come inoltrare la domanda e quali sono i documenti necessari.

Come fare domanda per richiederlo

Come detto, la domanda per quello che è ormai noto come bonus di Natale potrà essere compilata online. Ogni comune dovrà provvedere all’apertura del bando di riferimento. Ma nulla vieterà di richiedere il bonus anche dal vivo in uno dei centri designati.

Discrezionalità comunale anche per quanto riguarda gli importi dell’incentivo, che andranno da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.400.

Per fare domanda servirà presentare la certificazione ISEE e specificare il numero di minori, anziani ed eventuali disabili facenti parte del nucleo familiare.

Alcuni bandi potrebbero essere aperti già in questi giorni, quindi tutti gli interessati possono chiedere informazioni presso gli uffici comunali.

