Abbiamo appena acquistato la prima Smart Tv? Ne intuiamo le potenzialità ma non abbiamo ancora capito quante cose possiamo farci? Nessun problema. Oggi noi di Proiezioni di Borsa stiamo per svelare tutti i segreti e i trucchetti per imparare a sfruttare al massimo la nostra nuova Smart Tv. E saranno utili per tutti i modelli presenti in commercio.

Creiamo un app list con la Smart Tv e navighiamo sui social

La forza della Smart Tv è tutta nella sua capacità di collegarsi alla rete internet e nella possibilità che ci offre di scaricare le app.

I principali prodotti presenti nei negozi hanno già una lista di programmi pre-impostati ma se vogliamo sfruttare al meglio il dispositivo creiamone una nostra. Con i menù di scelta rapida del telecomando selezioniamo le app che ci interessano di più e creiamo “la mia lista”. Così non perderemo più tempo a cercare i nostri programmi preferiti.

Con la Smart Tv potremo anche navigare sui social. Accediamo agli store con il nostro account e scarichiamo le app specifiche per smart tv. E il nostro telecomando si trasformerà nella tastiera di uno smartphone.

Tutti i segreti e i trucchetti per imparare a sfruttare al massimo la nostra nuova Smart Tv: trasformiamola in una console e nel centro operativo della casa

Chi ha detto che per giocare ai videogiochi servono console di ultima generazione? Con una Smart Tv ci basterà acquistare un joypad con tecnologia bluetooth e accedere a uno store. Potremo scaricare i giochi che amiamo sulla televisione e iniziare a giocare in pochi secondi.

Il trucchetto più intrigante, però, è quello di trasformare la smart tv nel centro operativo della casa.

Come? Scarichiamo l’app di domotica della marca del nostro televisore e impostiamola. Potremo regolare le luci, controllare il funzionamento degli altri elettrodomestici in funzione e magari chiudere e aprire le finestre. E tutto stando comodamente seduti sul divano.

