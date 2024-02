Attenzione a questo bonifico, l’Agenzia delle Entrate potrebbe fare scattare un controllo

Come funzionano i bonifici bancari e quali sono le differenze tra il bonifico online e quello allo sportello. Inoltre esistono dei limiti di importo? Attenzione a questo bonifico!

Il bonifico bancario è uno dei metodi più diffusi e affidabili per trasferire denaro da un conto corrente all’altro, sia in Italia che all’estero. Ma come funziona esattamente? Quali sono le differenze tra il bonifico online e quello allo sportello? Quali sono i limiti di importo e i costi da considerare? Ecco tutto quello che devi sapere sui bonifici bancari, per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Ecco cosa devi assolutamente sapere

Il bonifico bancario è un’operazione che consente di trasferire una somma di denaro da un conto corrente (mittente) a un altro conto corrente (destinatario). Il bonifico può avvenire all’interno della stessa banca o tra banche diverse. Se si effettua un bonifico tra due conti intestati alla stessa persona, allora si tratta di giroconto. L’operazione può essere effettuata in euro o in valuta estera, e può avere come destinatario una persona fisica o una persona giuridica (azienda, ente, associazione, ecc.).

Il bonifico bancario può essere effettuato in due modi: online o allo sportello. Il bonifico online è il modo più rapido e conveniente per inviare o ricevere denaro tramite bonifico bancario. Si tratta di effettuare l’operazione direttamente dal proprio computer, smartphone o tablet, accedendo al proprio servizio di home banking o all’app della propria banca. Per effettuare un bonifico allo sportello occorre recarsi presso la filiale dove abbiamo aperto il conto corrente.

Online o allo sportello? Ecco vantaggi e svantaggi delle 2 soluzioni

Il bonifico online offre la possibilità di effettuare l’operazione in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, senza doversi recare in banca. Tra i vantaggi la riduzione dei tempi di esecuzione perché basta un pc o uno smartphone con app per effettuare l’operazione. Altro vantaggio del bonifico online è la riduzione dei costi di commissione, che sono generalmente inferiori rispetto al bonifico allo sportello. In alcuni casi i costi del bonifico sono azzerati.

Il bonifico allo sportello, invece, è il modo tradizionale di effettuare un bonifico bancario. Richiede la necessità di spostarsi fisicamente in banca, rispettando gli orari di apertura e le eventuali code e questo è sicuramente uno svantaggio rispetto al bonifico online. Inoltre, quasi sempre i costi di commissione sono superiori rispetto al bonifico online. Ma per chi non possiede un pc o un non è abile con le app degli smartphone, il bonifico allo sportello si rivela l’unica soluzione.

Attenzione a fare questo bonifico, potrebbe scattare controlli del Fisco

I bonifici bancari sono soggetti a dei limiti di importo? No, anche se in alcuni casi, oltre determinate cifre i bonifici possono essere segnalati. Occorre non fare confusione tra pagamenti tramite bonifici e pagamenti in contanti. Un bonifico verso un conto italiano può essere fatto di qualsiasi importo, per esempio, nel caso dell’acquisto di un bene durevole di valore. Per acquistare un auto, mobili per arredare la casa, un’opera d’arte, un bonifico può essere anche di qualche centinaio di migliaia di euro. Attenzione però, a inserire la giusta causale.

Esistono invece limiti per fare dei bonifici all’estero. I privati che effettuano bonifici su conti esteri devono compilare la Comunicazione Valutaria Statistica, CVS per importi superiori a 12.500 euro. Mentre per i bonifici in entrata sul conto corrente e provenienti da un conto estero extra UE ci sono dei limiti. Attenzione a questo bonifico, perché la banca deve fare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate per importi superiori a 15.000 euro.