Ecco come indossare il velluto per essere elegante in qualsiasi occasione e a tutte le età

Tra i capi più ricercati dell’inverno spiccano in particolare quelli in velluto. Dai pantaloni ai blazer passando per i vestiti. Si tratta di capi che non possono mancare all’interno del guardaroba di una vera amante della moda.

Durante le festività natalizie in molti si sono prodigati tra ricette e regali ma anche l’abbigliamento ha rivestito una parte importante. Tra i capi più ricercati ci sono stati, quasi certamente, quelli luminosi ricchi di strass e paillettes per la notte di Capodanno ma anche quelli colorati. Tra i colori troviamo in modo particolare il nero e il rosso con un’aggiunta di verde declinato in mille sfumature diverse. Uno dei capi d’abbigliamento più ricercato e diffuso durante le feste e , in generale, durante l’inverno è il velluto. Giacche, pantaloni ma anche gonne e vestiti in questo materiale sono simbolo di eleganza e stile. Ma come si indossa correttamente un capo in velluto per non, da un lato, strafare né risultare fuori luogo? Un tessuto perfetto per essere indossato a qualsiasi età, farà risaltare le più giovani come le più avanti con gli anni.

Ecco come indossare il velluto per essere elegante a lavoro e durante le feste

Il velluto, come si scriveva, è davvero un tessuto senza età perfetto da indossare a Natale come durante l’inverno. Al lavoro ma anche per il tempo libero un blazer o un vestito in velluto ci faranno risaltare e fare bella figura. Si potrà scegliere un abbinamento completamente in velluto o spezzare il tutto. Tra i capi in velluto la texture più apprezzata è quella a coste spesso utilizzato su camicie e pantaloni. Chi possiede una gonna lunga o corta in velluto potrà abbinarla con una camicia, un dolcevita o una maglietta con il blazer. Specialmente se si opta per una gonna lunga per l’ufficio. Da abbinare con un paio di sneakers o di scarpe con tacco.

Molto eleganti, poi, i pantaloni in velluto. Da scordarsi i classici pantaloni in velluto a coste che ricordano classici professori del liceo. I pantaloni in velluto nel 2023 sanno donare stile e fascino. Da scegliere a zampa o palazzo per una vestibilità eccellente, ideali per qualsiasi fisicità. Da indossare con dei tronchetti o delle sneakers tipo Jordan o Stan Smith. Inoltre, daranno il meglio di loro con dei semplici anfibi neri. Da ultimo, poi, il blazer ideale con un classico paio di jeans o con una gonna. Sotto al blazer perfetto un dolcevita o una maglia semplice. Se la giornata lo consente potrà essere portato come capospalla, in caso contrario andrà abbinato ad un cappotto. Quindi, ecco come indossare il velluto per essere elegante in tutte le occasioni.

Cosa comprare

I capi in velluto sono molti e non sarà difficile trovare il migliore per noi. Tra i blazer più gettonati troviamo quello nero di Zara a circa 80 euro ma anche Pull&Bear a circa 50 euro. Tra i vestiti in velluto più belli troviamo quello di Mango a circa 40 euro oppure la tuta di Max&Co a 189 euro. Anche per i pantaloni ci verrà in soccorso il fast fashion con Zara che li propone a circa 17 euro e Stradivarius a 26 euro.