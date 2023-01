Fare la spesa può sembrare un’operazione semplice e banale. In realtà, spesso e volentieri perdiamo tanto tempo e non compriamo realmente ciò che ci occorre. Per non sbagliare è necessario essere più attenti. Nei prossimi paragrafi troveremo i suggerimenti per gestire al meglio le nostre spese

C’è chi preferisce fare la spesa in blocco, una volta alla settimana o anche più di rado. C’è anche chi trova comodo o divertente farla una volta al giorno o persino due. Spesso a dettare queste scelte sono gusti personali o esigenze di lavoro. Tuttavia, capire quando, dove e come fare la spesa è importante per evitare perdite di tempo e inutili acquisti. Di seguito alcuni suggerimenti per non sbagliare.

Quali prodotti scegliere e ogni quanto tempo comprarli

Entrambi i sistemi, ovvero fare la spesa di rado o farla di frequente, hanno i loro vantaggi. Col primo si risparmia tempo, con il secondo è più facile poter approfittare di qualche occasione. Esiste anche una via di mezzo: si possono cioè acquistare una volta ogni tanto, in quantità abbastanza importanti, prodotti non deperibili.

Prodotti dei quali si è sicuri di avere sempre bisogno. Ad esempio, pasta, riso, olio, zucchero. Al contrario, acquistare di giorno in giorno quelli deperibili. Di frutta, verdura, burro, formaggi e altri prodotti di durata media si può fare una piccola scorta ogni due o tre giorni.

Quando si fanno acquisti per un periodo abbastanza lungo, attenzione a comprare e tenere da parte per gli ultimi giorni gli alimenti non deperibili. Quindi, consumare nei primi giorni quelli deperibili, come frutta delicata o matura, formaggi molli, pesce e carne. Questi suggerimenti ci aiuteranno a non sprecare cibo inutilmente.

Quando, dove e come fare la spesa senza sbagliare

Per non sbagliare è bene sapere anche quanta roba acquistare. Sicuramente, chi si occupa da anni di cucina avrà già una notevole esperienza personale riguardo alla quantità di alimenti che occorrono. Per chi ha ancora qualche dubbio possiamo basarci su alcuni numeri.

Dovremmo tenere a mente che per quanto riguarda la pasta, la dose media per persona è di 100 grammi. Se vogliamo comprare la carne, la dose media per persona è di circa 180-250 grammi. Se parliamo di salumi affettati, la dose media a persona di prosciutto cotto è di circa 80 -100 grammi. Infine, per quanto riguarda il pesce, è bene mantenersi sulle dose media di 150-200 grammi a persona. In ogni caso la dose ideale è sempre a nostra discrezione.

Dove è più conveniente fare la spesa

Supermercati o negozi? Comprare nei supermercati è forse tutto sommato più divertente. Si può guardare, toccare e scegliere con calma. Si risparmia denaro, in genere, e tempo se si fanno acquisti in grandi quantità. Nei negozi più buoni, molti prodotti sono di qualità superiore a quelli che si possono trovare al supermercato. Inoltre, si possono ottenere servizi che il supermercato non offre. In questo senso è importante capire cosa è necessario comprare realmente.