4 modi veloci per utilizzare il pesto di basilico avanzato più 1 condimento facile per la pasta

La ricetta del pesto genovese al basilico è un classico che serve a condire la pasta con gusto ed è molto utilizzato in cucina. Spesso può capitare di prepararne in grande quantità, per non sprecarlo ecco come usarlo per creare deliziosi piatti, in più scopriamo una sfiziosa ricetta di stagione

Il pesto è un condimento diffuso in tutta l’Italia, anche se ha origine in Liguria. Un prodotto originale tradizionale di questa splendida regione e si ottiene pestando con il mortaio delle foglie fresche di basilico, olio, pinoli, aglio e formaggio. Il risultato è una sorta di crema dal gusto saporito che sprigiona un profumo incredibile.

A volte rappresenta un vero jolly in cucina e riscuote un certo successo anche tra i vegetariani e coloro che hanno gusti difficili. È facile da conservare e, infatti, sono molti a riporlo in freezer per farne scorta. Solo che se scongeliamo, o apriamo, un barattolo ermetico, dovremo utilizzarlo tutto prima possibile, per evitare poi di buttarlo via e sprecarlo.

Scopriamo 4 modi veloci per utilizzare il pesto di basilico

Quando il pesto genovese avanza e siamo stufi di usarlo per condire la pasta, potremmo sfruttarlo per ricette facili, che non richiedono ore di preparazione. È perfetto per creare sfiziosi antipasti, stuzzichini per aperitivi o piatti unici insieme alla pasta sfoglia.

Stendiamo quest’ultima sul piano della cucina, con un coltello dividiamola a metà e ricaviamo delle strisce larghe 2 cm. Quindi, con un cucchiaino spalmiamo il pesto in modo omogeneo, arrotoliamo le strisce e inforniamo per 15 minuti a 180°C.

A piacere potremo aggiungere del salmone affumicato o vari tipi di formaggio, a pasta dura o molle. Il pesto è anche ideale per condire delle semplici patate bollite o al vapore, ne esalta il gusto, basterà aggiungerlo quando saranno fredde. Sarà deliziosa una cena a base di una profumata frittata di uova arricchita con qualche cucchiaino di condimento ligure, un piatto elementare che diventa protagonista.

Infine, l’ultimo dei 4 modi veloci per utilizzare il pesto di basilico è con dei crostini di pane raffermo, da preparare al forno in pochissimi minuti. Un’alternativa per servire uno sfizioso e saporito pane avanzato a fette, per accompagnare i piatti principali o come spuntino.

La ricetta di stagione ricca di antiossidanti

Esistono tantissime varianti del classico pesto, a base di ortaggi ed erbe di stagione squisite. In questo periodo dell’anno uno dei protagonisti è il broccolo, che si presta perfettamente per creare condimenti eccezionali. Sbollentiamo le cime ripulite per qualche minuto e mettiamole nel frullatore insieme alle acciughe sott’olio, mandorle, o noci, abbrustolite, olio, sale, pepe, aglio e pecorino. Scoliamo la pasta al dente e saltiamola in padella insieme al condimento per amalgamare.

Non dimentichiamo che quest’ortaggio è fonte di antiossidanti, betacarotene, ricchissimo di vitamina C, B e K, ideale per fare il pieno di potassio, calcio e fosforo.