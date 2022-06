Quando si tratta di riciclare non ci sono davvero regole. Infatti, la stragrande maggioranza degli oggetti che finiscono nella spazzatura, possono avere una nuova vita e adempiere a una nuova funzione. Alcuni partono dall’oggetto stesso, analizzandone le caratteristiche e immaginando in quale situazione queste potrebbero rivelarsi utili. Altri, invece, partono dal problema, cercando una soluzione alternativa. Se, ad esempio, abbiamo bisogno di un nuovo sgabello, potremmo addirittura utilizzare i cartoni delle uova.

In effetti, proprio il cartone è uno dei materiali più versatili, perché leggero e piuttosto resistente. Senza contare il fatto che ne produciamo grandi quantità ogni settimana, dandoci quindi tutto il materiale di cui abbiamo bisogno.

Nel periodo della primavera, molte delle possibili applicazioni del cartone riguardano il giardino. In questo periodo, infatti, potrebbe rivelarsi utile per aiutarci a crescere nuove piantine in tempo per la bella stagione. Dobbiamo sbrigarci, però, perché le temperature sono già più alte della media.

Quando pensiamo al cartone che produciamo ogni giorno, ci può venire in mente quello delle scatole scatole o del latte. Invece, una delle sue fonti più frequenti e la carta igienica. Infatti, quando la terminiamo rimane il suo rotolo in carta riciclata, spesso piuttosto resistente. Lo buttiamo subito nel cestino senza pensarci, quando, in realtà, potrebbe avere un nuovo utilizzo.

Ecco come i più furbi risparmiano mettendo i rotoli di carta igienica sul balcone e in giardino per risolvere un problema comune

Ognuno di questi piccoli tubi di cartone, infatti, si può trasformare in un vasetto. Potrebbe trattarsi di una sistemazione temporanea per rendere più delicato il passaggio dal seme alla pianta. In questo modo potremo creare un vero e proprio semenzaio, basterà riservargli le cure necessarie.

Nulla, però, ci impedisce di utilizzare questi piccoli vasetti per tutta la stagione, soprattutto per piante da taglio come basilico o prezzemolo.

In entrambi i casi, possiamo servirci anche di una cassetta in plastica o in legno. Sistemiamo al loro interno i rotoli di carta igienica ormai esauriti messi in verticale. Se vogliamo, possiamo piegare verso l’interno i bordi di un’estremità, così da creare un fondo. Mettiamo i nostri vasetti gli uni attaccati agli altri e otterremo così un piccolo orto portatile.

Riempiamoli di terra e inseriamo all’interno il seme oppure talee e piccole piantine. Questo ci consente di avere un grosso risparmio, dal momento che potremmo così moltiplicare le piante senza acquistarle già pronte a prezzo pieno.

Ricordiamo, però, che nelle fasi iniziali è sempre meglio coprire il nostro orticello con della pellicola traforata. Innaffiamo ogni giorno con un nebulizzatore e attendiamo il risultato.

In conclusione, dunque, ecco come i più furbi risparmiano mettendo alcuni rotoli vuoti in luoghi in po’ insoliti per la loro grande utilità nel giardinaggio, a insaputa di molti. Ora, però, sarà molto semplice anche per noi riciclarli per risparmiare e avere nuove rigogliose piantine.

